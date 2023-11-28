Армія РФ атакувала підприємство у Торецьку. Є поранені

Росіяни атакували підприємство у Торецьку

28 листопада о 10:50 військові РФ завдали чергового авіаудару по місту Торецьку. Цього разу вони поцілили по території підприємства.

Під час обстрілу зазнали поранень четверо працівниць, які перебували в одній із майстерень. Постраждалих віком 35, 43, 52 й 54 років доставлено до лікарні.

Також вибухом пошкоджено промислові будівлі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Армія РФ знову обстріляла Торецьк

Як повідомляє Офіс генпрокурора України, 11 листопада 2023 року російські загарбники завдали нового потужного удару по Торецьку, за попередніми даними, з артилерії.

У ОГП зазначають, що ворожі снаряди поцілили по житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.

Під шквал ворожого вогню потрапили двоє людей – 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Отримані ними тілесні ушкодження виявились несумісними з життям, - йдеться в заяві. Поширити

Окрім того, наголошується, що в результаті вибухів розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд, зруйновані плити перекриття, понівечені дахи й покрівля.