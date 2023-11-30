Армія РФ завдала авіаудар по Торецьку. Є загиблий та троє поранених
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ завдала авіаудар по Торецьку. Є загиблий та троє поранених

ДСНС України
Торецьк

Прокуратура Донецької області повідомляє, що о 17:40 окупанти вдруге за день атакували місто Торецьк. За попередніми даними, ворог скинув на місто дві авіабомби КАБ-250.

Армія РФ вчергове атакувала Торецьк

Російська армія 30 листопада завдала авіаудару по Торецьку в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинула одна людина.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Торецьк. Ввечері ворог здійснив авіаудар по місту. В результаті зруйновано приватний будинок на 4 господарі, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна особа загинула, а представники ДСНС та Національної поліції України врятували з-під завалів 2 людей.

Загалом постраждало 3 особи. Роботи завершено, – додали рятувальники.

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування.

Прокуратура повідомляє, що о 17:40 окупанти вдруге за день атакували місто Торецьк. За попередніми даними, ворог скинув на місто дві авіабомби КАБ-250.

Удари по Торецьку: що відомо

Торецьк розташований поблизу лінії фронту, неподалік від окупованої Горлівки. Росіяни регулярно атакують місто.

28 листопада російські війська вдарили з авіації по шахті в Торецьку. Унаслідок ворожої атаки постраждали чотири жінки – працівниці, які перебували в одній із майстерень. Пізніше кількість поранених зросла до п'яти.

30 листопада повідомлялося, що російські війська поранили трьох жителів Торецька, які чекали на "гуманітарку".

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