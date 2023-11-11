Солдати РФ убили двох цивільних у Торецьку

11 листопада в результаті обстрілу росіянами Торецька, що у Донецькій області, загинули двоє місцевих мешканців.

Армія РФ знову обстріляла Торецьк

Як повідомляє Офіс генпрокурора України, 11 листопада 2023 року російські загарбники завдали нового потужного удару по Торецьку, за попередніми даними, з артилерії.

У ОГП зазначають, що ворожі снаряди поцілили по житловій забудові, де поряд з приватним сектором розташовані багатоквартирні будинки.

Під шквал ворожого вогню потрапили двоє людей – 61-річна жінка, яка йшла вулицею, та чоловік 65 років, що їхав на велосипеді. Отримані ними тілесні ушкодження виявились несумісними з життям, - йдеться в заяві. Поширити

Окрім того, наголошується, що в результаті вибухів розтрощені вікна і двері житлових будинків та господарських споруд, зруйновані плити перекриття, понівечені дахи й покрівля.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Стали відомі деталі атаки РФ на Київську область 11 листопада

Згідно з останніми даними, унаслідок ранкової ракетної атаки росіян на Київщину пошкоджено 18 житлових приватних будинків.

Вибуховою хвилею та внаслідок падіння уламків в домогосподарствах вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи, фасади.

Ба більше, повідомляється про пошкодження декількох господарських приміщень, парканів, одне з приватних підприємств.

Київська обласна військова адміністрація офіційно підтвердила, що влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не було.

Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.