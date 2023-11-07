Через російські обстріли. Нікопольський феросплавний завод зупинив виробництво

Задля збереження пічних агрегатів, адміністрацією АТ НЗФ прийнято рішення про тимчасове призупинення виробництва феросплавної продукції. Тим часом на підприємстві продовжать модернізацію обладнання та енергокомунікацій, які неодноразово були пошкоджені через російські обстріли.

Нікопольський феросплавний завод закривається

Акціонерне товариство "Нікопольський феросплавний завод" заявило про призупинення свого виробництва на зимовий період через постійні обстріли з боку російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба підприємства.

Адміністрація АТ зауважує, що Нікополь Дніпропетровської області знаходиться за 5 кілометрів від тимчасово окупованого російськими загарбниками Енергодару, через що щодня зазнає обстрілів ворожої артилерії.

Серед цілей військ РФ – підприємства критичної, енергетичної та промислової інфраструктури України, і Нікопольський феросплавний завод відповідно.

Як зазначають у керівництві підприємства, через "непрогнозовані дії окупантів в АТ НЗФ можливі перебої із забезпеченням енергоресурсів - електроенергією та водою". Крім того, під загрозою здоров'я та життя персоналу, тому в рамках соціального партнерства з Нікопольською громадою завод впроваджує та посилює заходи безпеки.

Задля збереження пічних агрегатів, адміністрацією АТ НЗФ прийнято рішення про тимчасове призупинення виробництва феросплавної продукції. Тим часом на підприємстві продовжать виконувати будівельні та ремонті роботи, пов'язані з модернізацією обладнання та енергокомунікацій, які неодноразово були пошкоджені через обстріли, – розповіли в адміністрації підприємства. Поширити

В АТ НЗФ додали, що після усунення загрози обстрілів енергосистеми України завод готовий продовжити постійну роботу.

Нікопольський феросплавний завод: що відомо

Сам завод розташований за 3 км на північний захід від Нікополя. Підприємство засноване у 1968 році. За даними на 2019 рік, кількість працівників АП становила 6 тисяч.

АТ НЗФ є одним із найбільших підприємств металургійного комплексу України, найбільшим феросплавним підприємством у Європі та другим у світі за обсягом виробництва марганцевих сплавів (понад 11% світового виробництва феросплавів). Левова частка продукції заводу йде експорт.

Станом на зараз власником контрольного пакета акцій підприємства є олігарх Ігор Коломойський.

У Нікопольському заводі феросплавів минулої осені заявляли про плани зупинення виробництва через нібито високі ціни на електроенергію.