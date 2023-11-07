Из-за российских обстрелов. Никопольский ферросплавный завод остановил производство

Для сохранения печных агрегатов администрацией АО НЗФ принято решение о временной приостановке производства ферросплавной продукции. На предприятии продолжат модернизацию оборудования и энергокоммуникаций, которые неоднократно были повреждены из-за российских обстрелов.
Никопольский ферросплавный завод закрывается
Акционерное общество "Никопольский ферросплавный завод" заявило о приостановлении своего производства на зимний период из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Администрация АО отмечает, что Никополь Днепропетровской области находится в 5 километрах от временно оккупированного российскими захватчиками Энергодара, из-за чего ежедневно подвергается обстрелам вражеской артиллерии.
Среди целей войск РФ – предприятия критической, энергетической и промышленной инфраструктуры Украины и Никопольский ферросплавный завод соответственно.
Как отмечают в руководстве предприятия, из-за "непрогнозируемых действий оккупантов в АО НЗФ возможны перебои с обеспечением энергоресурсов – электроэнергией и водой". Кроме того, под угрозой здоровья и жизни персонала, поэтому в рамках социального партнерства с Никопольским сообществом завод внедряет и усиливает меры безопасности.
В АО НЗФ добавили, что после устранения угрозы обстрелов энергосистемы Украины завод готов продолжить постоянную работу.
Никопольский ферросплавный завод: что известно
Сам завод расположен в 3 км северо-западнее Никополя. Предприятие основано в 1968 году. По данным на 2019 год, количество работников АП составило 6 тысяч.
АО НЗФ является одним из крупнейших предприятий металлургического комплекса Украины, крупнейшим ферросплавным предприятием в Европе и вторым по объему производства марганцевых сплавов (более 11% мирового производства ферросплавов). Львиная доля продукции завода идет на экспорт.
По состоянию на сегодняшний день владельцем контрольного пакета акций предприятия является олигарх Игорь Коломойский.
В Никопольском заводе ферросплавов минувшей осенью заявляли о планах остановки производства из-за якобы высоких цен на электроэнергию.
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