Из-за российских обстрелов. Никопольский ферросплавный завод остановил производство

Для сохранения печных агрегатов администрацией АО НЗФ принято решение о временной приостановке производства ферросплавной продукции. На предприятии продолжат модернизацию оборудования и энергокоммуникаций, которые неоднократно были повреждены из-за российских обстрелов.

Никопольский ферросплавный завод закрывается

Акционерное общество "Никопольский ферросплавный завод" заявило о приостановлении своего производства на зимний период из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Администрация АО отмечает, что Никополь Днепропетровской области находится в 5 километрах от временно оккупированного российскими захватчиками Энергодара, из-за чего ежедневно подвергается обстрелам вражеской артиллерии.

Среди целей войск РФ – предприятия критической, энергетической и промышленной инфраструктуры Украины и Никопольский ферросплавный завод соответственно.

Как отмечают в руководстве предприятия, из-за "непрогнозируемых действий оккупантов в АО НЗФ возможны перебои с обеспечением энергоресурсов – электроэнергией и водой". Кроме того, под угрозой здоровья и жизни персонала, поэтому в рамках социального партнерства с Никопольским сообществом завод внедряет и усиливает меры безопасности.

Для сохранения печных агрегатов администрацией АО НЗФ принято решение о временной приостановке производства ферросплавной продукции. Между тем, на предприятии продолжат выполнять строительные и ремонтные работы, связанные с модернизацией оборудования и энергокоммуникаций, которые неоднократно были повреждены из-за обстрелов, – рассказали в администрации предприятия. Поделиться

В АО НЗФ добавили, что после устранения угрозы обстрелов энергосистемы Украины завод готов продолжить постоянную работу.

Никопольский ферросплавный завод: что известно

Сам завод расположен в 3 км северо-западнее Никополя. Предприятие основано в 1968 году. По данным на 2019 год, количество работников АП составило 6 тысяч.

АО НЗФ является одним из крупнейших предприятий металлургического комплекса Украины, крупнейшим ферросплавным предприятием в Европе и вторым по объему производства марганцевых сплавов (более 11% мирового производства ферросплавов). Львиная доля продукции завода идет на экспорт.

По состоянию на сегодняшний день владельцем контрольного пакета акций предприятия является олигарх Игорь Коломойский.

В Никопольском заводе ферросплавов минувшей осенью заявляли о планах остановки производства из-за якобы высоких цен на электроэнергию.