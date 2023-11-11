Солдаты РФ убили двух гражданских в Торецке

11 ноября в результате обстрела россиянами Торецка, в Донецкой области, погибли двое местных жителей.

Армия РФ снова обстреляла Торецк

Как сообщает Офис генпрокурора Украины, 11 ноября 2023 года российские захватчики нанесли новый мощный удар по Торецку, по предварительным данным, из артиллерии.

В ОГП отмечают, что вражеские снаряды попали в жилую застройку, где рядом с частным сектором расположены многоквартирные дома.

Под шквал вражеского огня попали два человека – 61-летняя женщина, которая шла по улице, и мужчина 65 лет, ехавший на велосипеде. Полученные ими телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, - сказано в заявлении. Поделиться

Кроме того, отмечается, что в результате взрывов разбиты окна и двери жилых домов и хозяйственных построек, разрушены плиты перекрытия, изуродованы крыши и кровля.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Стали известны детали атаки РФ на Киевскую область 11 ноября

Согласно последним данным, в результате утренней ракетной атаки россиян на Киевщину повреждены 18 жилых частных домов.

Взрывной волной и падением обломков в домохозяйствах выбиты окна, двери, повреждены крыши, фасады.

Более того, сообщается о повреждении нескольких хозяйственных помещений, заборов, под удар попало одно из частных предприятий.

Киевская областная военная администрация официально подтвердила, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не было.

Никто из местных жителей не пострадал.