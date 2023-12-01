Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ
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Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ

Путін
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність військовослужбовців Збройних сил РФ на майже 170 тис. осіб

Путін збільшив штатну чисельність Збройних сил РФ

Тепер, згідно з документом, штатна чисельність армії окупантів зросла до 2 209 130 осіб, з них 1 320 000 - військовослужбовці.

Проведення мобілізації, переконують пропагандисти, не передбачено. Збільшувати чисельність армії будуть за рахунок контрактників.

Як Путін готується до виборів

Як зазначають аналітики, у президентській кампанії Путін хоче зосередити увагу на внутрішніх справах РФ та критиці Заходу.

Окрім того, російські посадовці хочуть посилити цензурування в країні. Вони пояснюють це тим, що росіяни, які виїхали з країни, почали спроби дискредитувати майбутні російські президентські вибори.

Російська влада також намагалася консолідувати контроль над російським інформаційним простором і посилила заходи щодо заохочення самоцензури.

Також на вибори можуть впливати родичі мобілізованих. У РФ збільшилась кількість скарг та закликів про допомогу мобілізованим, незважаючи на спроби Росії цензурувати їх.

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