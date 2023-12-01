Уже понад 640 днів українські воїни стримують та безпощадно знищують одну з найсильніших армій світу — російську. За цей час диктатор Путін усвідомив, що лише військових потуг замало, щоб перемогти Україну, тому намагається дедалі активніше атакувати нашу країну на інформаційному фронті.

Кремль розпочав новий етап війни проти України

Як зазначає аналітик Стефан Закревський, просто зараз Путін та його команда сконцентрувалися на деморалізації українського суспільства.

З цією метою Росія активно почала використовувати три наративи, а саме:

про “конфлікт” між Зеленським та Залужним, якого насправді немає та ніколи не було;

про “зраду” Заходом нашої країни залишеною сам на сам з Росією;

про війну до “останнього українця”, яка нібито ведеться Києвом, хоча насправді ворог у нашого народу один — Росія.

Як бачимо, у нового “Цербера” Путіна також три голови, яких не варто боятися — про них просто треба знати, щоб не вірити фейкам, які активно поширює російська пропаганда та її агенти у різних куточках світу.

Очільник Кремля уже зрозумів, що його воякам ніколи не перемогти ЗСУ на полі бою, тому розпочав масштабну інформаційну атаку проти українців в тилу, яка отримала назву “Майдан-3”.

Команда online.ua, з посилання на власні джерела в секторі безпеки та оборони, першою в Україні попереджала про новий план Путіна. Згодом цю інформацію підтвердив й сам Володимир Зеленський.

Мета, яку перед собою ставлять російські спецслужби та пропагандисти, – дестабілізація політичного життя, провокація протестних настроїв і конфліктів у самій Україні, а також вплив на міжнародну антипутінську коаліцію. Методика нової інформаційної атаки РФ залишиться традиційною для російських ІПСО – паніка, зневіра, штучне стравлювання політиків та військових. Поширити

На цьому тлі не можна не згадати про тих українських політиків, які активно підігрують Кремлю, поширюючи брехню про “конфлікт” між Залужним та Зеленським.

Подібних персонажів хвилює лише одне — політичні бали та піар, хай навіть й чорний.

Українські політики, які називають себе безкомпромісними націонал-патріотами, мають публічно озвучити свою позицію, бо дуже дивно, коли зараз депутати від фракції "Європейська Солідарність" розповідають західним політикам та експертам про необхідність заморожування війни, — наголошує Стефан Закревський. Поширити

Яка головна загроза для режиму Путіна

На переконання російського опозиційного політика Анатолія Чубайса, вже наступного року в країні-агресорці може відбутися розкол еліт, оскільки більшість її представників не хочуть жити в країні, яку перетворюють на "православний Іран".

Адекватна частина еліти РФ уже давно усвідомила, що Росія приречена на поразку у війні з Україною.

На жаль, західні політики та експерти, які заявляють про втому Заходу, забувають, що за той період часу російсько-українського конфлікту, нацистська Німеччина вже контролювала території від Норвегії до Північної Африки, тому з огляду на повільну військову допомогу для України результати ЗСУ на полі бою дуже ефективні. Поширити

Чому заморожування війни в Україні малоймовірне

На переконання експерта, такий сценарій не вигідний ані Україні, ані її партнерам.

Офіційний Київ неодноразово попереджав, що Москва в обмін на тимчасове перемир'я хоче, щоб команда Зеленського віддала РФ уже окуповані загарбниками території.

Ба більше, Путін продовжить добиватися того, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО.

Однак цей план Москви не спрацює, адже не лише Україна, а і її партнери чудово розуміють, що кремлівський диктатор може “розморозити” війну будь-якої миті.

Цілком можливо, це станеться тоді, коли розпочнеться воєнна агресія Китаю проти Тайваню. Президент РФ знає, що США буде важко одночасно надавати допомогу на два фронти.

Тому найкраща гарантія безпеки, як показав досвід Західної Німеччини та Південної Кореї, - створення американських військових баз, — додає Стефан Закревський, однак вважає цей сценарій також малоймовірним. Поширити

Попри це, фейки про те, що в якийсь момент всі партнери України настільки втомляться від війни, що взагалі відмовляться від допомоги Києву, є абсолютно абсурдними.

Захід ніколи не забуде про те, що Україна є серцем Європи, а також державою, яка межує з членами НАТО.