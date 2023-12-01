Трехглавый Цербер Путина. Как Украине выстоять во время нового этапа войны

Уже больше 640 дней украинские воины сдерживают и беспощадно уничтожают одну из сильнейших армий мира — русскую. За это время диктатор Путин осознал, что только военных сил и ресурсов мало, чтобы победить Украину, поэтому пытается все активнее атаковать нашу страну на информационном фронте.
Кремль начал новый этап войны против Украины
Как отмечает аналитик Стефан Закревский, прямо сейчас Путин и его команда сконцентрировались на деморализации украинского общества.
С этой целью Россия активно начала использовать три нарратива, а именно:
о "конфликте" между Зеленским и Залужным, которого на самом деле нет и никогда не было;
о “предательстве” Западом нашей страны, якобы оставленной один на один с Россией;
о войне до "последнего украинца", которая якобы ведется Киевом, хотя на самом деле враг у нашего народа один - Россия.
Как видим, у нового "Цербера" Путина тоже три головы, которых не стоит бояться — о них просто нужно знать, чтобы не верить фейкам, активно распространяемым российской пропагандой и ее агентами в разных уголках мира.
Глава Кремля уже понял, что его воинам никогда не победить ВСУ на поле боя, поэтому начал масштабную информационную атаку против украинцев в тылу, которая получила название “Майдан-3”.
Команда online.ua, ссылаясь на собственные источники в секторе безопасности и обороны, первой в Украине предупреждала о новом плане Путина. Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Зеленский.
На этом фоне нельзя не упомянуть тех украинских политиков, которые активно подыгрывают Кремлю, распространяя ложь о “конфликте” между Залужным и Зеленским.
Подобных персонажей волнует только одно — политические баллы и пиар, пусть даже черный.
Какая главная угроза режиму Путина
По убеждению российского оппозиционного политика Анатолия Чубайса, уже в следующем году в стране-агрессорке может произойти раскол элит, поскольку большинство ее представителей не хотят жить в стране, превращающейся в "православный Иран".
Адекватная часть элиты РФ уже давно осознала, что Россия обречена на поражение в войне с Украиной.
Почему замораживание войны в Украине маловероятно
По мнению эксперта, такой сценарий не выгоден ни Украине, ни ее партнерам.
Официальный Киев неоднократно предупреждал, что Москва в обмен на временное перемирие хочет, чтобы команда Зеленского отдала РФ уже оккупированные захватчиками территории.
Более того, Путин продолжит добиваться того, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.
Однако этот план Москвы не сработает, ведь не только Украина, но и ее партнеры прекрасно понимают, что кремлевский диктатор может "разморозить" войну в любой момент.
Вполне возможно, это произойдет, когда начнется военная агрессия Китая против Тайваня. Президент РФ знает, что США будет тяжело одновременно оказывать помощь на два фронта.
Несмотря на это, фейки о том, что в какой-то момент все партнеры Украины настолько устанут от войны, что вообще откажутся от помощи Киеву, абсолютно абсурдны.
Запад никогда не забудет о том, что Украина является сердцем Европы, а также государством, граничащим с членами НАТО.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-