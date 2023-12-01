Трехглавый Цербер Путина. Как Украине выстоять во время нового этапа войны

Уже больше 640 дней украинские воины сдерживают и беспощадно уничтожают одну из сильнейших армий мира — русскую. За это время диктатор Путин осознал, что только военных сил и ресурсов мало, чтобы победить Украину, поэтому пытается все активнее атаковать нашу страну на информационном фронте.

Кремль начал новый этап войны против Украины

Как отмечает аналитик Стефан Закревский, прямо сейчас Путин и его команда сконцентрировались на деморализации украинского общества.

С этой целью Россия активно начала использовать три нарратива, а именно:

о "конфликте" между Зеленским и Залужным, которого на самом деле нет и никогда не было;

о “предательстве” Западом нашей страны, якобы оставленной один на один с Россией;

о войне до "последнего украинца", которая якобы ведется Киевом, хотя на самом деле враг у нашего народа один - Россия.

Как видим, у нового "Цербера" Путина тоже три головы, которых не стоит бояться — о них просто нужно знать, чтобы не верить фейкам, активно распространяемым российской пропагандой и ее агентами в разных уголках мира.

Глава Кремля уже понял, что его воинам никогда не победить ВСУ на поле боя, поэтому начал масштабную информационную атаку против украинцев в тылу, которая получила название “Майдан-3”.

Команда online.ua, ссылаясь на собственные источники в секторе безопасности и обороны, первой в Украине предупреждала о новом плане Путина. Впоследствии эту информацию подтвердил и сам Зеленский.

Цель, которую ставят перед собой российские спецслужбы и пропагандисты, – дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияние на международную антипутинскую коалицию. Методика новой информационной атаки РФ останется традиционной для российских ИПСО – паника, уныние, искусственное стравлевание политиков и военных. Поделиться

На этом фоне нельзя не упомянуть тех украинских политиков, которые активно подыгрывают Кремлю, распространяя ложь о “конфликте” между Залужным и Зеленским.

Подобных персонажей волнует только одно — политические баллы и пиар, пусть даже черный.

Украинские политики, которые называют себя бескомпромиссными национал-патриотами, должны публично озвучить свою позицию, потому что странно, когда сейчас депутаты от фракции "Европейская Солидарность" рассказывают западным политикам и экспертам о необходимости замораживания войны, — отмечает Стефан Закревский. Поделиться

Какая главная угроза режиму Путина

По убеждению российского оппозиционного политика Анатолия Чубайса, уже в следующем году в стране-агрессорке может произойти раскол элит, поскольку большинство ее представителей не хотят жить в стране, превращающейся в "православный Иран".

Адекватная часть элиты РФ уже давно осознала, что Россия обречена на поражение в войне с Украиной.

К сожалению, западные политики и эксперты, заявляющие об усталости Запада, забывают, что за тот период времени российско-украинского конфликта нацистская Германия уже контролировала территории от Норвегии до Северной Африки, поэтому, учитывая медленную военную помощь для Украины, результаты ВСУ на поле боя очень эффективны. Поделиться

Почему замораживание войны в Украине маловероятно

По мнению эксперта, такой сценарий не выгоден ни Украине, ни ее партнерам.

Официальный Киев неоднократно предупреждал, что Москва в обмен на временное перемирие хочет, чтобы команда Зеленского отдала РФ уже оккупированные захватчиками территории.

Более того, Путин продолжит добиваться того, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.

Однако этот план Москвы не сработает, ведь не только Украина, но и ее партнеры прекрасно понимают, что кремлевский диктатор может "разморозить" войну в любой момент.

Вполне возможно, это произойдет, когда начнется военная агрессия Китая против Тайваня. Президент РФ знает, что США будет тяжело одновременно оказывать помощь на два фронта.

Поэтому лучшая гарантия безопасности, как показал опыт Западной Германии и Южной Кореи, – создание американских военных баз, – добавляет Стефан Закревский, однако считает этот сценарий также маловероятным. Поделиться

Несмотря на это, фейки о том, что в какой-то момент все партнеры Украины настолько устанут от войны, что вообще откажутся от помощи Киеву, абсолютно абсурдны.

Запад никогда не забудет о том, что Украина является сердцем Европы, а также государством, граничащим с членами НАТО.