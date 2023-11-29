Коли Путін насправді може погодитися на перемир'я в Україні — версія Держдепу США

На думку американських дипломатів, російський диктатор Володимир Путін не піде на перемир'я в Україні до президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді 2024 року.

Путін налаштовний воювати з Україною ще щонайменше рік

Як заявив один з американських дипломатів після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, Альянс підтвердив свою підтримку України, оскільки всі чудово розуміють, що мирна угода в наступному році малоймовірна.

Я очікую, що Путін не піде на мир або змістовний мир до того, як побачить результат наших виборів, – сказав представник Держдепу. Поширити

Журналісти поцікавилися у нього: цю заяву можна вважати його особистою думкою, чи це все-таки позиція уряду США.

За словами дипломата, це "широко поширена думка".

Саме в цьому контексті союзники висловили рішучу підтримку Україні, – пояснив представник Держдепу США. Поширити

Команда американського лідера Джо Байдена насправді стурбована тим, що повернення до Білого дому колишнього глави Штатів Дональда Трампа може підірвати підтримку України на тлі її війни з Росією.

Варто зазначити, що американський дипломат, з яким поспілкувалися журналісти, не згадував ім’я Трампа і не вказував, як результат виборів може вплинути на підтримку України.

Зеленський оновив прогноз щодо тривалості війни

Нещодавно глава держави Володимир Зеленський закликав українців та міжнародну спільноту змиритися з думкою, що війна закінчиться не так швидко, як нам би хотілося.

Президент поскаржився на те, що у світі до російсько-української війни з незрозумілих йому причин “ставляться, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз".