Коли Путін насправді може погодитися на перемир'я в Україні — версія Держдепу США
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли Путін насправді може погодитися на перемир'я в Україні — версія Держдепу США

Володимир Путіна
Джерело:  Reuters

На думку американських дипломатів, російський диктатор Володимир Путін не піде на перемир'я в Україні до президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді 2024 року.

Путін налаштовний воювати з Україною ще щонайменше рік

Як заявив один з американських дипломатів після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, Альянс підтвердив свою підтримку України, оскільки всі чудово розуміють, що мирна угода в наступному році малоймовірна.

Я очікую, що Путін не піде на мир або змістовний мир до того, як побачить результат наших виборів, – сказав представник Держдепу.

Журналісти поцікавилися у нього: цю заяву можна вважати його особистою думкою, чи це все-таки позиція уряду США.

За словами дипломата, це "широко поширена думка".

Саме в цьому контексті союзники висловили рішучу підтримку Україні, – пояснив представник Держдепу США.

Команда американського лідера Джо Байдена насправді стурбована тим, що повернення до Білого дому колишнього глави Штатів Дональда Трампа може підірвати підтримку України на тлі її війни з Росією.

Варто зазначити, що американський дипломат, з яким поспілкувалися журналісти, не згадував ім’я Трампа і не вказував, як результат виборів може вплинути на підтримку України.

Зеленський оновив прогноз щодо тривалості війни

Нещодавно глава держави Володимир Зеленський закликав українців та міжнародну спільноту змиритися з думкою, що війна закінчиться не так швидко, як нам би хотілося.

Президент поскаржився на те, що у світі до російсько-української війни з незрозумілих йому причин “ставляться, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз".

Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це – наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього, – наголосив Володимир Зеленський.

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