Когда Путин может согласиться на перемирие в Украине — версия Госдепа США

По мнению американских дипломатов, российский диктатор Владимир Путин не пойдет на перемирие в Украине до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года.

Путин настроен воевать с Украиной еще не менее года

Как заявил один из американских дипломатов после встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, Альянс подтвердил свою поддержку Украины, поскольку все прекрасно понимают, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.

Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или содержательный мир, прежде чем увидит результат наших выборов, – сказал представитель Госдепа. Поделиться

Журналисты поинтересовались у него: это заявление можно считать его личным мнением, или же это позиция правительства США?

По словам дипломата, это "широко распространенное мнение".

Именно в этом контексте союзники выразили решительную поддержку Украине, – объяснил представитель Госдепа США. Поделиться

Команда американского лидера Джо Байдена действительно обеспокоена тем, что возвращение в Белый дом бывшего главы Штатов Дональда Трампа может подорвать поддержку Украины на фоне ее войны с Россией.

Следует отметить, что американский дипломат, с которым пообщались журналисты, не упоминал имя Трампа и не указывал, как результат выборов может повлиять на поддержку Украины.

Зеленский обновил прогноз касательно продолжительности войны

Недавно глава государства Владимир Зеленский призвал украинцев и международное сообщество смириться с мнением, что война закончится не так быстро, как нам хотелось бы.

Президент пожаловался на то, что в мире к российско-украинской войне по непонятным ему причинам "относятся, как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз".