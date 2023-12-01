Российский диктатор Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил РФ почти на 170 тыс. человек

Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ

Теперь, согласно документу, штатная численность армии окупантов возросла до 2 209 130 человек, из них 1 320 000 – военнослужащие.

Проведение мобилизации, убеждают пропагандисты, не предусмотрено. Увеличивать численность армии будут за счет контрактников.

Как Путин готовится к выборам

Как отмечают аналитики, в президентской кампании Путин хочет сконцентрировать внимание на внутренних делах РФ и критике Запада.

Кроме того, российские чиновники хотят усилить цензуру в стране. Они объясняют это тем, что выехавшие из страны россияне предприняли попытки дискредитировать предстоящие российские президентские выборы.

Российские власти также пытались консолидировать контроль над российским информационным пространством и усилили меры по поощрению самоцензуры.

Также на выборы могут оказывать влияние родственники мобилизованных. В РФ увеличилось количество жалоб и призывов о помощи мобилизованным, несмотря на попытки России цензурировать их.