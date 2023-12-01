Путин этого боится. Зеленский назвал главный ключ к победе Украины

По мнению главы государства Владимира Зеленского, только масштабное производство оружия внутри Украины сможет изменить ситуацию на поле боя и даст нам возможность победить РФ.
Зеленский озвучил свою формулу победы
Как объясняет украинский лидер, сейчас его главная цель состоит в том, чтобы Украина смогла нарастить собственное производство оружия и не была больше зависима в этом отношении от внешних факторов.
Глава государства также рассчитывает на получение от наших партнеров лицензий на производство и ремонт техники.
Кроме того, Киеву не помешало бы предоставление дешевого займа для финансирования таких планов.
Владимир Зеленский в очередной раз напомнил международному сообществу о том, что стране-агрессорке нельзя разрешать обходить санкции для создания оружия, использующего части, полученные со всего мира.
Чего на самом деле боится Путин
По словам Владимира Зеленского, во время недавних переговоров с главой Белого дома Джо Байденом он заявил, что российский диктатор Владимир Путин очень боится того, что наша страна наконец-то станет самодостаточной и независимой именно в военном плане.
Как считает президент, если украинское производство станет мощным, то наша страна будет зависеть в основном от самой себя.
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