Путин этого боится. Зеленский назвал главный ключ к победе Украины

По мнению главы государства Владимира Зеленского, только масштабное производство оружия внутри Украины сможет изменить ситуацию на поле боя и даст нам возможность победить РФ.

Зеленский озвучил свою формулу победы

Как объясняет украинский лидер, сейчас его главная цель состоит в том, чтобы Украина смогла нарастить собственное производство оружия и не была больше зависима в этом отношении от внешних факторов.

Глава государства также рассчитывает на получение от наших партнеров лицензий на производство и ремонт техники.

Кроме того, Киеву не помешало бы предоставление дешевого займа для финансирования таких планов.

Украина выделяет значительную часть своего бюджета на производство оружия, включая беспилотники. Тот уровень производства, который есть в настоящее время, недостаточен, чтобы переломить ход войны с Россией, у которой есть значительные ресурсы, – объяснил президент. Поделиться

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил международному сообществу о том, что стране-агрессорке нельзя разрешать обходить санкции для создания оружия, использующего части, полученные со всего мира.

Чего на самом деле боится Путин

По словам Владимира Зеленского, во время недавних переговоров с главой Белого дома Джо Байденом он заявил, что российский диктатор Владимир Путин очень боится того, что наша страна наконец-то станет самодостаточной и независимой именно в военном плане.

Россия понимает, что все ее планы по дестабилизации, экспансии и оккупации Украины закончатся, – подытожил Зеленский. Поделиться

Как считает президент, если украинское производство станет мощным, то наша страна будет зависеть в основном от самой себя.