Зеленский приехал на передовой командный пункт защитников Купянска — видео

Президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска Харьковской области. Он вручил военным награды.
Зеленский посетил Купянск
Зеленский посетил юг Украины
Напомним, что 29 ноября президент побывал с рабочей поездкой в Одессе, Николаеве и Херсоне.
Также в Одессе президент посетил центр помощи переселенцам, в том числе гражданам, эвакуированным из сектора Газа.
В Николаеве Зеленский провел встречу с представителями Дании, работающими в городе над восстановлением.
Президент провел совещание с военными по работе на юге.
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