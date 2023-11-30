Зеленский приехал на передовой командный пункт защитников Купянска — видео

Зеленский посетил Купянск

Честь посетить и наградить воинов. Бойцы на Купянском направлении защищают мирную жизнь украинцев – людей Харьковщины. Я благодарю воинов за службу, за защиту нашего государства! Желаю победы, быть крепкими и не терять инициативы. Поделиться

Зеленский посетил юг Украины

Напомним, что 29 ноября президент побывал с рабочей поездкой в Одессе, Николаеве и Херсоне.

Одесса – совещание с военными. ПВО для города, области, украинских черноморских портов, нашего экспортного коридора. Я хочу поблагодарить всех, кто защищает регион, и работает, чтобы добавить на юге возможности противовоздушной обороны. Поделиться

Также в Одессе президент посетил центр помощи переселенцам, в том числе гражданам, эвакуированным из сектора Газа.

В Николаеве Зеленский провел встречу с представителями Дании, работающими в городе над восстановлением.

И, наконец, Херсон. Защита города, защита области. Местные руководители представили результаты в строительстве укрытий. Соответствующие планы еще реализованы. Поделиться

Президент провел совещание с военными по работе на юге.