Зеленский приехал на передовой командный пункт защитников Купянска — видео
Категория
Украина
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Зеленский приехал на передовой командный пункт защитников Купянска — видео

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска Харьковской области. Он вручил военным награды.

Зеленский посетил Купянск

Честь посетить и наградить воинов. Бойцы на Купянском направлении защищают мирную жизнь украинцев – людей Харьковщины. Я благодарю воинов за службу, за защиту нашего государства! Желаю победы, быть крепкими и не терять инициативы.

Зеленский посетил юг Украины

Напомним, что 29 ноября президент побывал с рабочей поездкой в Одессе, Николаеве и Херсоне.

Одесса – совещание с военными. ПВО для города, области, украинских черноморских портов, нашего экспортного коридора. Я хочу поблагодарить всех, кто защищает регион, и работает, чтобы добавить на юге возможности противовоздушной обороны.

Также в Одессе президент посетил центр помощи переселенцам, в том числе гражданам, эвакуированным из сектора Газа.

В Николаеве Зеленский провел встречу с представителями Дании, работающими в городе над восстановлением.

И, наконец, Херсон. Защита города, защита области. Местные руководители представили результаты в строительстве укрытий. Соответствующие планы еще реализованы.

Президент провел совещание с военными по работе на юге.

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