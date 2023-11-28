Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным деятелем в Европе по версии американского издания Politico в категории Мечтатели.

Зеленский стал мечтателем года Европы по версии Politico

Издание ставит Зеленского в один ряд с Уинстоном Черчиллем, Мартином Лютером и другими видными деятелями, способными «изменить ход истории не силой своей армии или силой своей экономики, а силой своего слова».

Politico отмечает, что Зеленский вдохновил украинцев на борьбу, а западных партнеров – на действенную финансовую и военную помощь.

Руководство Зеленского было «столь эффективным», что ему удалось добиться того, что еще недавно было немыслимым — выдвинуть Украину на передний план членства в ЕС и НАТО.

Однако 2024 будет непростым для президента Украины, говорится в материале - украинцы, считает Politico, истощаются, мир отвлекается на Ближний Восток, а политики ЕС начинают опасаться возможных последствий войны.

В целом Politico определило победителей в категориях Деятели (Doers), Возмутители (Disrupters) и Мечтатели (Dreamers). В каждую из них вошли девять человек.

27 ноября в Сети начала распространяться информация, что издание Politico второй год назвало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы. Однако это не соответствовало действительности.

Зеленский претендует на Нобелевскую премию мира

Президент Владимир Зеленский и российский оппозиционный политик Алексей Навальный в числе претендентов на Нобелевскую премию мира. Впрочем, эксперты считают, что их шансы не велики.

Владимир Зеленский и Алексей Навальный являются фаворитами среди 351 номинанта. Однако эксперты считают, что у них нет больших шансов, поскольку, например, президент Украины является лидером военного времени, а фокус нобелевского комитета на России в прошлом году влияет на шансы обоих номинантов.

В настоящее время список номинантов остается тайной, впрочем, среди раскрытых имен:

эколог Грета Тунберг;

российский оппозиционный лидер Владимир-Кара-Мурза;

китайский протестующий Пэн Лифа.

Лауреат Нобелевской премии получит не только медаль и диплом, но и 11 миллионов шведских крон (101,4 тысяч долларов).

Победитель будет объявлен уже в следующую пятницу, а церемония награждения запланирована на 10 декабря в мэрии Осло.