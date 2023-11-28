Зеленский подписал закон о госбюджете на 2024 год

Президент Владимир Зеленский подписал главную смету страны на 2024 год.
Что известно о бюджете-2024
Бюджет на 2024 год
Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2024 год на заседании 9 ноября. За главную смету страны в целом проголосовали 276 народных депутатов.
В целом, доходы государственного бюджета установили на уровне 1,768 трлн грн, расходы 3,35 трлн грн.
Основной статьей расходов является оборона – для обеспечения сил безопасности и обороны будут направлены 22,1% ВВП или 1,69 трлн грн.
Также в бюджете-2024 предусмотрели расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса:
43 млрд грн на производство БПЛА;
43 млрд. грн. на производство боеприпасов и оружия.
Денежные средства на сектор национальной безопасности и обороны покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ОВГЗ.
Остальные расходы попадают в плоскость дефицита бюджета, предусмотренного в сумме 1,57 трлн грн. Финансирование государственного бюджета будет производиться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн), размещения ОВГЗ (525,9 млрд грн) и поступлений от приватизации (4 млрд грн).
На социальную защиту будет направлено около 470 млрд грн. В поддержку ветеранов будет направлено вдвое больше чем в прошлом году – почти 15 млрд грн, из них 1 млрд грн - на протезирование воинов.
Расходы на медицину и образование составят 201 млрд грн и 69 млрд грн соответственно.
При подготовке ко второму чтению были добавлены правки о:
1 млрд грн на разминирование с/х земель,
поручили Правительству разработать механизм по урегулированию списания задолженности по среднесрочным ссудам, предоставленным местным бюджетам в 2009-2014 годах Государственным казначейством (вместо списания такой задолженности за счет свободных остатков),
изъяли норму о репрофайлинге ОВГЗ в собственности НБУ, поскольку такой вопрос требует согласования с МВФ;
создание дополнительной субвенции на строительство укрытий в больницах (1 млрд. грн.).
Ко второму чтению также изменился макропрогноз, который закладывается в основу бюджетных расчетов:
реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,6%;
инфляция – 9,7%;
среднегодовой курс доллара – 40,7 грн.
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