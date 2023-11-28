Зеленский подписал закон о госбюджете на 2024 год

Президент Владимир Зеленский подписал главную смету страны на 2024 год.

Что известно о бюджете-2024

Возвращен с подписью от Президента Украины. Рассылка акта, - говорится в карточке законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". Поделиться

Бюджет на 2024 год

Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2024 год на заседании 9 ноября. За главную смету страны в целом проголосовали 276 народных депутатов.

В целом, доходы государственного бюджета установили на уровне 1,768 трлн грн, расходы 3,35 трлн грн.

Основной статьей расходов является оборона – для обеспечения сил безопасности и обороны будут направлены 22,1% ВВП или 1,69 трлн грн.

Также в бюджете-2024 предусмотрели расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса:

43 млрд грн на производство БПЛА;

43 млрд. грн. на производство боеприпасов и оружия.

Денежные средства на сектор национальной безопасности и обороны покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами от размещения ОВГЗ.

Остальные расходы попадают в плоскость дефицита бюджета, предусмотренного в сумме 1,57 трлн грн. Финансирование государственного бюджета будет производиться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн), размещения ОВГЗ (525,9 млрд грн) и поступлений от приватизации (4 млрд грн).

На социальную защиту будет направлено около 470 млрд грн. В поддержку ветеранов будет направлено вдвое больше чем в прошлом году – почти 15 млрд грн, из них 1 млрд грн - на протезирование воинов.

Расходы на медицину и образование составят 201 млрд грн и 69 млрд грн соответственно.

При подготовке ко второму чтению были добавлены правки о:

1 млрд грн на разминирование с/х земель,

поручили Правительству разработать механизм по урегулированию списания задолженности по среднесрочным ссудам, предоставленным местным бюджетам в 2009-2014 годах Государственным казначейством (вместо списания такой задолженности за счет свободных остатков),

изъяли норму о репрофайлинге ОВГЗ в собственности НБУ, поскольку такой вопрос требует согласования с МВФ;

создание дополнительной субвенции на строительство укрытий в больницах (1 млрд. грн.).

Ко второму чтению также изменился макропрогноз, который закладывается в основу бюджетных расчетов: