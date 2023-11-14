Как курс доллара в бюджете влияет на наличную валюту — объяснение эксперта

Ни для кого не секрет, что на следующий год ожидаемый курс был заложен на уровне 40,7 гривны за доллар. Следует обратить внимание на то, что его все-таки снизили по сравнению с показателями, которые стали известны ранее. По словам банкира Тараса Лесового, это может повлиять на наличный курс.

Курс доллара в бюджете: что важно понимать

Валютный прогноз строится на многих макроэкономических факторах.

По словам Тараса Лесового, прежде всего речь идет о росте ВВП, сокращении дефицита бюджета благодаря развитию экономики, валютным поступлениям макрофина, объемам экспортной выручки.

Нельзя также забывать о том, что закладываемый в бюджете курс — это ориентир, когда совпадают несколько факторов: экономических, политических и военных.

Еще часто бюджетный курс считают средневзвешенным показателем, не всегда совпадающим с фактическим курсом, — объясняет банкир. Поделиться

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Стоит ли готовиться к изменениям наличного курса

Тараса Лесовой не верит в то, что украинцы ощутят реальное влияние ожидаемого среднегодового курса на наличный рынок.

Здесь скорее речь идет о психологическом влиянии.

Согласно прогнозам эксперта, ситуативно может увеличиться спрос на валюту.

Однако уже 3 недели валютный рынок живет в условиях доминирования предложения над спросом, что мгновенно проявилось в снижении курсов валют. То есть, повторюсь, "бюджетный" курс - это ориентир, а фактический курс будет зависеть от целого ряда факторов, - объяснил банкир. Поделиться

О каких факторах идет речь:

политика Нацбанка по эффективной либерализации валютного рынка,

экономические показатели страны,

объемы макрофинансовой помощи,

ситуация на фронте и возможный ущерб от вражеских атак, что может повлиять на способность бизнеса работать.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день наличный курс формируется с учетом межбанка, соотношения спроса и предложения именно на безналичном рынке.

Более того, сейчас действует режим управляемой гибкости, обеспечивающий свободное курсообразование на межбанке.

Как объясняет Тарас Лесовой, пока Нацбанк "вмешивается" на рынок, увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций, чтобы отрегулировать "перекосы" между спросом и предложением.