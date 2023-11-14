Як курс долара в бюджеті впливає на готівкову валюту — пояснення експерта

Ні для кого не секрет, що на наступний рік очікуваний курс заклали на рівні 40,7 гривні за долар. Варто звернути увагу на те, що його все-таки знизили порівняно з показниками, які стали відомі раніше. За словами банкіра Тараса Лєсового, це справді може вплинути на готівковий курс.

Курс долара в бюджеті: що важливо розуміти

Як відомо, валютний прогноз будується на багатьох макроекономічних чинниках.

За словами Тараса Лєсового, насамперед йдеться про ріст ВВП, скорочення дефіциту бюджету завдяки розвитку економіки, валютні надходження макрофіну, обсяги експортного виторгу тощо.

Не можна також забувати про те, що курс, який закладається в бюджеті, — це орієнтир, коли збігаються кілька чинників: економічних, політичних і наразі - воєнних.

Ще часто бюджетний курс вважають середньозваженим показником, який не завжди збігатиметься з фактичним курсом, — пояснює банкір. Поширити

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Чи варто готуватися до змін готівкового курсу

Тараса Лєсовий не вірить в те, що українці відчують реальний вплив очікуваного середньорічного курсу на готівковий ринок.

Тут радше мовиться про психологічний вплив.

Згідно з прогнозами експерта, ситуативно може збільшитися попит на валюту.

Однак вже 3 тижні валютний ринок живе в умовах домінування пропозиції над попитом — що миттєво проявилося в зниженні курсів валют. Тобто, повторюся, „бюджетний“ курс — це орієнтир, а фактичний курс залежатиме від цілої низки факторів, — пояснив банкір.

Про які фактори йдеться:

політика Нацбанку з ефективної лібералізації валютного ринку,

економічні показники країни,

обсяги макрофінансової допомоги,

ситуація на фронті та можлива заподіяна шкода від ворожих атак, що може вплинути на здатність бізнесу працювати.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні готівковий курс формується з огляду на міжбанк, на співвідношення попиту та пропозиції саме на безготівковому ринку.

Ба більше, наразі діє режим керованої гнучкості, що забезпечує вільне курсоутворення на міжбанку.

Як пояснює Тарас Лєсовий, поки Нацбанк „втручається“ на ринок, збільшуючи чи зменшуючи обсяги валютних інтервенцій, щоб відрегулювати „перекоси“ між попитом і пропозицією.