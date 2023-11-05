НБУ за тиждень зменшив продаж валюти до понад пів мільярда доларів

Національний банк за тиждень з 30 жовтня по 3 листопада на міжбанківському валютному ринку продав 563,45 млн доларів і купив 0,65 млн доларів.

Яка ситуація з валютою

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 563,45 млн доларів, що на 113,15 млн доларів менше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 676,7 млрд дол.

Фото – bank.gov.ua

При цьому регулятор купив 0,65 млн доларів, а тижнем раніше – 1,55 млн.

До слова, 2 жовтня Нацбанк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

Загалом від початку року Нацбанк продав вже 21,937 млрд доларів, а купив – 208,42 млн доларів.

Для чого НБУ вводив фіксований курс гривні

Фіксація офіційного курсу та впровадження жорстких валютних обмежень 24 лютого 2022 року були вимушеним кроком. НБУ постійно наголошував, що ці рішення є тимчасовими, і на те є причини, - йдеться в повідомленні регулятора. Поширити

Як пояснюють в НБУ, такі рішення допомогли запобігти паніці й забезпечити стабільну роботу фінансової системи, а також сприяли адаптації бізнесу та населення до умов повномасштабної війни.

Не можна також не згадати про те, що загалом від початку року Нацбанк продав вже 21,201 млрд доларів, а купив – 208,28 млн доларів.