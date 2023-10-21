Нацбанк збільшив за тиждень продаж валюти на міжбанку

Національний банк за тиждень з 16 по 20 жовтня на міжбанківському валютному ринку продав 735,48 млн дол і купив 0,14 млн дол.

НБУ збільшив продаж валюти на міжбанку

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 735,48 млн доларів, що на 160,24 млн доларів більше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 575,24 млрд дол.

При цьому регулятор купив 0,14 млн доларів, а тижнем раніше – 0,25 млн.

Фото – bank.gov.ua

До слова, 2 жовтня Нацбанк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

Загалом від початку року Нацбанк продав вже 21,937 млрд доларів, а купив – 208,42 млн доларів.

Для чого НБУ вводив фіксований курс гривні

Фіксація офіційного курсу та впровадження жорстких валютних обмежень 24 лютого 2022 року були вимушеним кроком. НБУ постійно наголошував, що ці рішення є тимчасовими, і на те є причини, - йдеться в повідомленні регулятора. Поширити

Як пояснюють в НБУ, такі рішення допомогли запобігти паніці й забезпечити стабільну роботу фінансової системи, а також сприяли адаптації бізнесу та населення до умов повномасштабної війни.

Не можна також не згадати про те, що загалом від початку року Нацбанк продав вже 21,201 млрд доларів, а купив – 208,28 млн доларів.