Нацбанк різко скоротив продаж валюти

Як повідомляє Національний банк України, за тиждень, з 9 по 13 жовтня, на міжбанківському валютному ринку він продав 575,24 млн доларів і купив 0,25 млн доларів.

НБУ скоротив продаж валюти: перші подробиці

Варто звернути увагу на те, що регулятор протягом минулого тижня продав на міжбанківському валютному ринку 575,24 млн доларів.

Що важливо розуміти, це на 588,5 млн доларів менше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 1,163 млрд дол.

Окрім того, зазначається, що Нацбанк купив 0,25 млн доларів, а тижнем раніше – 12,05 млн.

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Як уже згадувалося раніше, 2 жовтня НБУ офіційно заявив про перехід від режиму фіксованого курсу.

Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку. Поширити

За словами представників банку, регулятор більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно.

Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

Для чого НБУ вводив фіксований курс гривні

Фіксація офіційного курсу та впровадження жорстких валютних обмежень 24 лютого 2022 року були вимушеним кроком. НБУ постійно наголошував, що ці рішення є тимчасовими, і на те є причини, - йдеться в повідомленні регулятора. Поширити

Як пояснюють в НБУ, такі рішення допомогли запобігти паніці й забезпечити стабільну роботу фінансової системи, а також сприяли адаптації бізнесу та населення до умов повномасштабної війни.

Не можна також не згадати про те, що загалом від початку року Нацбанк продав вже 21,201 млрд доларів, а купив – 208,28 млн доларів.