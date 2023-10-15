Нацбанк резко сократил продажу валюты

Как сообщает Национальный банк Украины, за неделю, с 9 по 13 октября, на межбанковском валютном рынке он продал 575,24 млн. долларов и купил 0,25 млн. долларов.

НБУ сократил продажу валюты: первые подробности

Следует обратить внимание на то, что регулятор в течение прошлой недели продал на межбанковском валютном рынке 575,24 млн долларов.

Что важно понимать, это на 588,5 млн долларов меньше недели ранее, когда объем продаж из резервов составлял 1,163 млрд дол.

Кроме того, сообщается, что Нацбанк купил 0,25 млн. долларов, а неделей ранее – 12,05 млн. долларов.

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Как уже упоминалось ранее, 2 октября НБУ официально заявил о переходе от режима фиксированного курса.

Начиная с 3 октября официальный курс доллара начал меняться – впервые с июля 2022 года.

Новый режим в НБУ называют "управляемой курсовой гибкостью". Переход к ней является одним из шагов в направлении полной валютной либерализации и возвращения в довоенный режим работы валютного рынка. Поделиться

По словам представителей банка, регулятор больше не будет устанавливать значение курса доллара директивно.

Начиная с 3 октября курс доллара меняется в соответствии с ситуацией на валютном рынке.

Для чего НБУ вводил фиксированный курс гривны

Фиксация официального курса и внедрение жестких валютных ограничений 24 февраля 2022 г. были вынужденным шагом. НБУ постоянно отмечал, что эти решения временные, и на то есть причины, - сказано в сообщении регулятора. Поделиться

Как объясняют в НБУ, такие решения помогли предотвратить панику и обеспечить стабильную работу финансовой системы, а также способствовали адаптации бизнеса и населения к условиям полномасштабной войны.

Нельзя не упомянуть о том, что всего с начала года Нацбанк продал уже 21,201 млрд долларов, а купил – 208,28 млн долларов.