Нацбанк вводить в обіг оновлену банкноту 20 грн

Оновлена банкнота 20 гривень

Нацбанк із 24 жовтня 2023 року випускає в обіг банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року.

У Нацбанку пояснили, що це відбувається у межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу банкнотами номіналом 20 гривень на заміну зношених та пошкоджених банкнот.

Оновлена банкнота у 20 гривень (фото – bank.gov.ua)

Банкноти перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов’язкові до приймання всіма фізичними та юрособами без будь-яких обмежень на всій території України, додали в НБУ.

Там нагадали, що відповідно до законодавства України на банкнотах, що вводяться в обіг у межах планового випуску, розміщується підпис чинного голови Національного банку.

Нацбанк продовжив обмін дрібних монет та старих банкнот гривні до кінця війни

НБУ продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених в обіг до 2003 року. Раніше передбачалося, що обмін діятиме лише до 30 вересня.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги.