Нацбанк вводит в обращение обновленную банкноту 20 грн
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Экономика
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Нацбанк вводит в обращение обновленную банкноту 20 грн

НБУ
Нацбанк
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Национальный банк Украины введет в обращение обновленные банкноты номиналом 20 гривен с подписью главы регулятора Андрея Пышного.

Обновлена банкнота 20 гривен

Нацбанк с 24 октября 2023 выпускает в обращение банкноты номиналом 20 гривен образца 2018 года.

В Нацбанке пояснили, что это происходит в рамках планового выпуска для обеспечения наличного оборота банкнотами номиналом 20 гривен на замену изношенных и поврежденных банкнот.

Обновлена банкнота в 20 гривен (фото – bank.gov.ua)

Банкноты будут обращаться вместе с другими банкнотами этого номинала предыдущих лет выпуска и обязательны к приему всеми физическими и юрлицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины, добавили в НБУ.

Там напомнили, что в соответствии с законодательством Украины на банкнотах, вводимых в обращение в рамках планового выпуска, размещается подпись действующего председателя Национального банка.

Нацбанк продолжил обмен мелких монет и старых банкнот гривны до конца войны

НБУ продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года. Ранее предполагалось, что обмен будет действовать только до 30 сентября.

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска. Они уже длительно изымаются из обращения, их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги.

Благодаря продлению срока у украинцев будет больше времени для обмена. Особенно это важно для граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за войны или находящихся на временно оккупированные территории, – отмечали в Нацбанке.

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