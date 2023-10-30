Як зниження облікової ставки вплине на курс гривні — прогноз банкіра

Нещодавно Національний банк України знизив рівень облікової ставки одразу на 4 відсоткових показники – до 16%. Однак, що важливо розуміти, відсоткові ставки за своїми операціями з банками регулятор залишив без змін. Банкір Сергій Фурса пояснив, як це може вплинути на гривню.
До яких змін готуватися українцям на тлі зниження облікової ставки
За словами експерта, попри те, що НБУ радикально знизив облікову ставку, національній валюті станом на сьогодні нічого загрожує та загрожувати не буде.
Сергій Фурса звертає увагу на те, що спочатку регулятор відпустив курс, не відпускаючи курс, придумавши щось середнє між фіксованим курсом і вільним курсом, назвавши це "режим керованої гнучкості", коли курс більше керований, ніж гнучкий.
Чи будуть масштабні коливання на валютному ринку
На переконання Сергія Фурси, такий розвиток подій вкрай малоймовірний.
Він також додав, що на тлі очікувань зниження облікової ставки до 18% гривня змогла зміцнитися на міжбанку.
Банкір наголошує, що, у більшості випадків, чим вища ставка, тим сильніша валюта.
За його словами, обрання нового спікера США не вплине на курс гривні, оскільки він, попри свої заяви про "певні умови для України", підтвердив готовність підтримувати Київ стільки, скільки знадобиться.
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