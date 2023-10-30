Як зниження облікової ставки вплине на курс гривні — прогноз банкіра

Нещодавно Національний банк України знизив рівень облікової ставки одразу на 4 відсоткових показники – до 16%. Однак, що важливо розуміти, відсоткові ставки за своїми операціями з банками регулятор залишив без змін. Банкір Сергій Фурса пояснив, як це може вплинути на гривню.

До яких змін готуватися українцям на тлі зниження облікової ставки

За словами експерта, попри те, що НБУ радикально знизив облікову ставку, національній валюті станом на сьогодні нічого загрожує та загрожувати не буде.

Сергій Фурса звертає увагу на те, що спочатку регулятор відпустив курс, не відпускаючи курс, придумавши щось середнє між фіксованим курсом і вільним курсом, назвавши це "режим керованої гнучкості", коли курс більше керований, ніж гнучкий.

Тепер Нацбанк знизив ставку, не знижуючи ставку по-справжньому, опустивши облікову ставку радикально і сильно з 20% до 16%, але так змінивши правила, що це не вплине на вартість грошей для банків, - пояснив інвестиційний банкір. Поширити

Чи будуть масштабні коливання на валютному ринку

На переконання Сергія Фурси, такий розвиток подій вкрай малоймовірний.

Він також додав, що на тлі очікувань зниження облікової ставки до 18% гривня змогла зміцнитися на міжбанку.

Банкір наголошує, що, у більшості випадків, чим вища ставка, тим сильніша валюта.

Десь заплакав колишній голова Центрального Банку Туреччини, що колись був звільнений Ердоганом за те, що тримав ставку недостатньо низькою, із питанням "А що, так можна було?". Тепер і в Україні багатьом можна ткнути в обличчя зниженням ставки і сказати "дивіться, як падають ставки…". Все. Жодних претензій не буде. А система залишається під контролем. Як і курс, – зазначив Сергій Фурса. Поширити

За його словами, обрання нового спікера США не вплине на курс гривні, оскільки він, попри свої заяви про "певні умови для України", підтвердив готовність підтримувати Київ стільки, скільки знадобиться.