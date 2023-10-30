Как снижение учетной ставки повлияет на курс гривны — прогноз банкира

Недавно Национальный банк Украины снизил уровень учетной ставки сразу на 4 процентных пункта – до 16%. Однако, что важно понимать, процентные ставки по своим операциям с банками регулятор оставил по-прежнему. Банкир Сергей Фурса объяснил, как это может повлиять на гривну.
К каким изменениям готовиться украинцам на фоне снижения учетной ставки
По словам эксперта, несмотря на то, что НБУ радикально снизил учетную ставку, национальной валюте по состоянию на сегодняшний день ничего угрожает и угрожать не будет.
Сергей Фурса обращает внимание на то, что сначала регулятор отпустил курс, не отпуская курс, придумав нечто среднее между фиксированным курсом и свободным курсом, назвав это "режим управляемой гибкости", когда курс более управляемый, чем гибкий.
Будут ли масштабные колебания на валютном рынке
По убеждению Сергея Фурсы, такое развитие событий крайне маловероятно.
Он также добавил, что на фоне ожиданий снижения учетной ставки до 18% гривна смогла укрепиться на межбанке.
Банкир отмечает, что, в большинстве случаев, чем выше ставка, тем сильнее валюта.
По его словам, избрание нового спикера США не повлияет на курс гривны, поскольку он, несмотря на свои заявления об "определенных условиях для Украины", подтвердил готовность поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-