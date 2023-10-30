Как снижение учетной ставки повлияет на курс гривны — прогноз банкира

Недавно Национальный банк Украины снизил уровень учетной ставки сразу на 4 процентных пункта – до 16%. Однако, что важно понимать, процентные ставки по своим операциям с банками регулятор оставил по-прежнему. Банкир Сергей Фурса объяснил, как это может повлиять на гривну.

К каким изменениям готовиться украинцам на фоне снижения учетной ставки

По словам эксперта, несмотря на то, что НБУ радикально снизил учетную ставку, национальной валюте по состоянию на сегодняшний день ничего угрожает и угрожать не будет.

Сергей Фурса обращает внимание на то, что сначала регулятор отпустил курс, не отпуская курс, придумав нечто среднее между фиксированным курсом и свободным курсом, назвав это "режим управляемой гибкости", когда курс более управляемый, чем гибкий.

Теперь Нацбанк снизил ставку, не снижая ставку по-настоящему, опустив учетную ставку радикально и сильно с 20 до 16%, но так изменив правила, что это не повлияет на стоимость денег для банков, - объяснил инвестиционный банкир. Поделиться

Будут ли масштабные колебания на валютном рынке

По убеждению Сергея Фурсы, такое развитие событий крайне маловероятно.

Он также добавил, что на фоне ожиданий снижения учетной ставки до 18% гривна смогла укрепиться на межбанке.

Банкир отмечает, что, в большинстве случаев, чем выше ставка, тем сильнее валюта.

Где-то заплакал бывший глава Центрального Банка Турции, когда-то уволенный Эрдоганом за то, что держал ставку недостаточно низкой, с вопросом "А что, так можно было?". Теперь и в Украине многим можно ткнуть в лицо понижением ставки и сказать "смотрите, как падают ставки…". Все. Никаких претензий не будет. А система остается под контролем. Как и курс, – отметил Сергей Фурса. Поделиться

По его словам, избрание нового спикера США не повлияет на курс гривны, поскольку он, несмотря на свои заявления об "определенных условиях для Украины", подтвердил готовность поддерживать Киев столько, сколько потребуется.