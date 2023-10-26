НБУ анонсировал новое снижение учетной ставки

26 октября Национальный банк Украины (НБУ) официально подтвердил, что намерен снизить учетную ставку и ставку по депозитным сертификатам овернайт. По предварительным данным, это произойдет уже на следующем заседании 15 декабря.

Украинцы могут рассчитывать на еще одно снижение учетной ставки в 2023 году

С таким заявлением выступил заместитель главы регулятора Сергей Николайчук.

Наш прогноз предусматривает, что в декабре будет сделан следующий шаг и будет снижена ставка на 1 процентный пункт, - сообщил он. Поделиться

Это означает, что она составит 15% годовых.

По словам Николайчука, НБУ будет менять ставки по другим фининструментам - депозитным сертификатам на три месяца и рефинансированию, при этом указав, что "здесь у регулятора есть определенное поле для маневра".

В отличие от ставки по депозитным сертификатам овернайт, которая жестко привязана (к учетной – ред.), там этот спред, эта маржа может видоизменяться в зависимости от дополнительных задач Национального банка, – объяснил представитель Нацбанка. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что после того, как учетную ставку снизят до 15%, ее не планируют изменять в течение всего следующего года.

Кроме того, указано, что возможное снижение учетной ставки в 2024 году произойдет только в случае существенной минимизации рисков курсовой устойчивости и инфляционной динамики.

Будет ли меняться монетарная политика

По словам Сергея Николайчука, новый дизайн монетарной политики "за нижним пределом" - с равенством учетной ставки и ставки по ДС овернайт - планируют сохранить и в 2024 году.

Он также подтвердил, что дальнейшее смягчение процентной политики будет учитывать необходимость поддержания привлекательности гривневых активов.