НБУ анонсировал новое снижение учетной ставки

26 октября Национальный банк Украины (НБУ) официально подтвердил, что намерен снизить учетную ставку и ставку по депозитным сертификатам овернайт. По предварительным данным, это произойдет уже на следующем заседании 15 декабря.
Украинцы могут рассчитывать на еще одно снижение учетной ставки в 2023 году
С таким заявлением выступил заместитель главы регулятора Сергей Николайчук.
Это означает, что она составит 15% годовых.
По словам Николайчука, НБУ будет менять ставки по другим фининструментам - депозитным сертификатам на три месяца и рефинансированию, при этом указав, что "здесь у регулятора есть определенное поле для маневра".
Следует обратить внимание на то, что после того, как учетную ставку снизят до 15%, ее не планируют изменять в течение всего следующего года.
Кроме того, указано, что возможное снижение учетной ставки в 2024 году произойдет только в случае существенной минимизации рисков курсовой устойчивости и инфляционной динамики.
Будет ли меняться монетарная политика
По словам Сергея Николайчука, новый дизайн монетарной политики "за нижним пределом" - с равенством учетной ставки и ставки по ДС овернайт - планируют сохранить и в 2024 году.
Он также подтвердил, что дальнейшее смягчение процентной политики будет учитывать необходимость поддержания привлекательности гривневых активов.
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