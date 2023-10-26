НБУ анонсував нове зниження облікової ставки
Категорія
Економіка
Дата публікації

НБУ анонсував нове зниження облікової ставки

НБУ
гривня, облікова ставка

26 жовтня Національний банк України (НБУ) офіційно підтвердив, що має намір знизити облікову ставку і ставку за депозитними сертифікатами овернайт. За попередніми даними, це станеться уже під час наступного засідання 15 грудня.

Українці можуть розраховувати на ще одне зниження облікової ставки у 2023 році

З такою заявою виступив заступник глави регулятора Сергій Ніколайчук.

Наш прогноз передбачає, що в грудні буде зроблено наступний крок і буде знижено ставку на 1 відсотковий пункт, - повідомив він.

Це означає, що вона становитиме 15% річних.

За словами Ніколайчука, НБУ буде змінювати ставки за іншими фінінструментами - депозитними сертифікатами на три місяці та рефінансуванням, при цьому вказавши, що "тут у регулятора є певне поле для маневру".

На відміну від ставки за депозитними сертифікатами овернайт, яка жорстко прив'язана (до облікової - ред.), там цей спред, ця маржа може видозмінюватися залежно від додаткових завдань Національного банку, - пояснив представник Нацбанку.

Варто звернути увагу на те, що після того, як облікову ставку знизять до 15% - її не планують змінювати протягом усього наступного року.

Окрім того, наголошується, що можливе зниження облікової ставки у 2024 році відбудеться лише в разі суттєвої мінімізації ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки.

Чи буде змінюватися монетарна політика

За словами Сергія Ніколайчука, новий дизайн монетарної політики "за нижньою межею" - з рівністю облікової ставки і ставки за ДС овернайт - планують зберегти й у 2024 році.

Він також підтвердив, що подальше пом'якшення відсоткової політики враховуватиме необхідність підтримання привабливості гривневих активів.

За умови відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму, НБУ вбачає можливість додаткового зниження облікової ставки на найближчому засіданні, - виступив з заявою з цього приводу очільник регулятора Андрій Пишний.

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