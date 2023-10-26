НБУ анонсував нове зниження облікової ставки

26 жовтня Національний банк України (НБУ) офіційно підтвердив, що має намір знизити облікову ставку і ставку за депозитними сертифікатами овернайт. За попередніми даними, це станеться уже під час наступного засідання 15 грудня.

Українці можуть розраховувати на ще одне зниження облікової ставки у 2023 році

З такою заявою виступив заступник глави регулятора Сергій Ніколайчук.

Наш прогноз передбачає, що в грудні буде зроблено наступний крок і буде знижено ставку на 1 відсотковий пункт, - повідомив він. Поширити

Це означає, що вона становитиме 15% річних.

За словами Ніколайчука, НБУ буде змінювати ставки за іншими фінінструментами - депозитними сертифікатами на три місяці та рефінансуванням, при цьому вказавши, що "тут у регулятора є певне поле для маневру".

На відміну від ставки за депозитними сертифікатами овернайт, яка жорстко прив'язана (до облікової - ред.), там цей спред, ця маржа може видозмінюватися залежно від додаткових завдань Національного банку, - пояснив представник Нацбанку. Поширити

Варто звернути увагу на те, що після того, як облікову ставку знизять до 15% - її не планують змінювати протягом усього наступного року.

Окрім того, наголошується, що можливе зниження облікової ставки у 2024 році відбудеться лише в разі суттєвої мінімізації ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки.

Чи буде змінюватися монетарна політика

За словами Сергія Ніколайчука, новий дизайн монетарної політики "за нижньою межею" - з рівністю облікової ставки і ставки за ДС овернайт - планують зберегти й у 2024 році.

Він також підтвердив, що подальше пом'якшення відсоткової політики враховуватиме необхідність підтримання привабливості гривневих активів.