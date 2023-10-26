НБУ анонсував нове зниження облікової ставки

26 жовтня Національний банк України (НБУ) офіційно підтвердив, що має намір знизити облікову ставку і ставку за депозитними сертифікатами овернайт. За попередніми даними, це станеться уже під час наступного засідання 15 грудня.
Українці можуть розраховувати на ще одне зниження облікової ставки у 2023 році
З такою заявою виступив заступник глави регулятора Сергій Ніколайчук.
Це означає, що вона становитиме 15% річних.
За словами Ніколайчука, НБУ буде змінювати ставки за іншими фінінструментами - депозитними сертифікатами на три місяці та рефінансуванням, при цьому вказавши, що "тут у регулятора є певне поле для маневру".
Варто звернути увагу на те, що після того, як облікову ставку знизять до 15% - її не планують змінювати протягом усього наступного року.
Окрім того, наголошується, що можливе зниження облікової ставки у 2024 році відбудеться лише в разі суттєвої мінімізації ризиків для курсової стійкості та інфляційної динаміки.
Чи буде змінюватися монетарна політика
За словами Сергія Ніколайчука, новий дизайн монетарної політики "за нижньою межею" - з рівністю облікової ставки і ставки за ДС овернайт - планують зберегти й у 2024 році.
Він також підтвердив, що подальше пом'якшення відсоткової політики враховуватиме необхідність підтримання привабливості гривневих активів.
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