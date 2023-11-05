НБУ за неделю снизил продажу валюты до более чем полумиллиарда долларов

Национальный банк за неделю с 30 октября по 3 ноября на межбанковском валютном рынке продал 563,45 млн. долларов и купил 0,65 млн. долларов.

Какая ситуация с валютой

Согласно данным валютных интервенций, Нацбанк за неделю продал на межбанковском валютном рынке 563,45 млн долларов, что на 113,15 млн долларов меньше чем неделей ранее, когда объем продаж из резервов составил 676,7 млрд дол.

Фото – bank.gov.ua

При этом регулятор купил 0,65 млн долларов, а неделей раньше – 1,55 млн.

К слову, 2 октября Нацбанк объявил о переходе от режима фиксированного курса. Начиная с 3 октября официальный курс доллара начал меняться – впервые с июля 2022 года.

Новый режим в НБУ называют "управляемой курсовой гибкостью". Переход к ней является одним из шагов в направлении полной валютной либерализации и возвращения в довоенный режим работы валютного рынка.

Соответственно НБУ больше не будет устанавливать значение курса доллара директивно. Начиная с 3 октября курс доллара меняется в соответствии с ситуацией на валютном рынке.

Всего с начала года Нацбанк продал уже 21,937 млрд долларов, а купил – 208,42 млн долларов.

Для чего НБУ вводил фиксированный курс гривны

Фиксация официального курса и внедрение жестких валютных ограничений 24 февраля 2022 г. были вынужденным шагом. НБУ постоянно отмечал, что эти решения временные, и на то есть причины, - говорится в сообщении регулятора. Поделиться

Как объясняют в НБУ, такие решения помогли предотвратить панику и обеспечить стабильную работу финансовой системы, а также способствовали адаптации бизнеса и населения к условиям полномасштабной войны.

Нельзя не упомянуть о том, что всего с начала года Нацбанк продал уже 21,201 млрд долларов, а купил – 208,28 млн долларов.