Из-за непогоды в Украине без света остаются почти 400 населенных пунктов — Зеленский

Сейчас в Украине из-за сложных погодных условий без электроснабжения осталось 400 населенных пунктов в 10 регионах.

Что известно о последствиях мощной непогоды в Украине

По словам президента Владимира Зеленского, на подавляющем большинстве территории Украины наблюдаются очень сложные погодные условия.

Он отметил, что наиболее сложная ситуация наблюдается на юге Украины.

Зеленский подчеркнул, что подразделения Нацполиции, ГСЧС, а также коммунальные службы будут работать круглосуточно над ликвидацией последствий непогоды.

Я прошу всех граждан Украины в районах, где царит ненастье: пожалуйста, будьте максимально осторожны. При необходимости, пожалуйста, обращайтесь в ГСЧС Украины, Национальную полицию, другие наши государственные и коммунальные структуры, - подчеркнул президент. Поделиться

По его словам, при первой же возможности электричества вернут свет к обесточенным населенным пунктам.

В настоящее время это около 400 населенных пунктов в десяти областях. В частности, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской областях уже развернуты и работают оперативные штабы. На дороги, где это нужно, выведена спецтехника, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он поблагодарил всех, кто и сейчас задействован, и завтра будет работать, чтобы защитить от этого непогоды и как можно быстрее вернуть нормальное жизнеобеспечение всем украинским общинам.

Что известно о ликвидации подразделениями ГСЧС последствий непогоды в Украине

По информации представителей ведомства, наибольшее количество спасателей в течение воскресенья, 26 ноября, привлекались на территориях Одесской, Кировоградской и Николаевской областей.

В результате непогоды по всей Украине было обесточено 386 населенных пунктов в 10 областях.

По состоянию на 19:00 в Одесской области работники ГСЧС 75 раз привлекались на ликвидацию последствий непогоды. Работа производится как в городе Одесса, так и по Одесскому региону.

В частности, 62 раза спасатели оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей из усложненных участков дорог и изъяли 145 авто (из них 6 автобусов и 5 автомобилей СМП).

В Кировоградской области спасатели совершили 27 выездов для ликвидации последствий ухудшения погодных условий, из них 19 раз оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей из усложненных участков дорог и изъяли 22 транспортных средства, в которых находились 25 человек.

Также спасатели привлекались на ликвидацию последствий ДТП, а также распилили и убирали упавшие на автомобиль деревья, проезжие части дорог и тротуары.

В Николаевской области спасатели 18 раз привлекались к ликвидации последствий непогоды, из них 14 раз оказывали помощь по буксировке грузовых и легковых автомобилей из усложненных участков дорог и изъяли 22 транспортных средства, в которых находились 25 человек; 4 раза распилили и убирали деревья, упавшие на проезжие части дорог.