Через негоду в Україні без світла залишаються 400 населених пунктів — Зеленський

Наразі в Україні через складні погодні умови без електропостачання залишились 400 населених пунктів у 10 регіонах.
Що відомо про наслідки потужної негоди в Україні
За словами президента Володимира Зеленського, на переважній більшості території України спостерігаються надзвичайно складні погодні умови.
Він зазначив, що найбільш складна ситуація спостерігається на півдні України.
Зеленський наголосив, що підрозділи Нацполіції, ДСНС, а також комунальні служби працюватимуть цілодобово над ліквідацією наслідків негоди.
За його словами, за першої ж можливості електрики повернуть світло до знеструмлених населених пунктів.
Він подякував всім, хто і зараз задіяний, і завтра працюватиме, щоб захистити від цієї негоди й щоб якнайшвидше повернути нормальне життєзабезпечення всім українським громадам.
Що відомо про ліквідацію підрозділами ДСНС наслідків негоди в Україні
За інформацією представників відомства, найбільше підрозділи рятувальників протягом неділі, 26 листопада, залучались на територіях Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей.
Внаслідок негоди по всій Україні було знеструмлено 386 населених пунктів у 10 областях.
Станом на 19 годину в Одеській області працівники ДСНС 75 разів залучались на ліквідацію наслідків негоди. Робота проводиться як в місті Одеса, так і по Одеському регіону.
Зокрема, 62 рази рятувальники надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів із ускладнених ділянок доріг та вилучили 145 авто (з них 6 автобусів та 5 автомобілів ШМД).
У Кіровоградській області рятувальники здійснили 27 виїздів для ліквідації наслідків погіршення погодних умов, з них 19 разів надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів із ускладнених ділянок доріг та вилучили 22 транспортних засобів, в яких перебувало 25 осіб.
Також рятувальники залучалися на ліквідацію наслідків ДТП, а також розпилювали та прибирали дерева, що впали на автомобіль, проїжджі частини доріг та тротуари.
На Миколаївщині рятувальники 18 разів залучались до ліквідації наслідків негоди, з них 14 разів надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів із ускладнених ділянок доріг та вилучили 22 транспортних засобів, в яких перебувало 25 осіб; 4 рази розпилювали та прибирали дерева, що впали на проїжджі частини доріг.
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