Через негоду в Україні зафіксовано знеструмлення у 8 областях. У Києві є травмований

Через негоду в Україні знеструмлено майже 300 населених пунктів у 8 областях. У Києві зафіксовано підтоплення, одна людина постраждала.

Знеструмлення через негоду в Україні

ДСНС повідомляє, що в Україні внаслідок поривів вітру знеструмлено 282 населені пункти у 8 областях (Київська – 77, Чернігівська – 77, Одеська – 51, Сумська – 27, Полтавська – 21, Хмельницька – 13, Дніпропетровська – 10 та Житомирська – 6).

До відновлення залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр попередив, що в Україні на вихідних очікуються дощі і пориви вітру до 20 м/с.

Наслідки негоди в Києві

Водночас КМВА повідомляє, що у Києві очікуються несприятливі погодні умови: помірний, місцями значний дощ та пориви вітру 17-22 м/с.

Внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста. Поширити

В Святошинському районі:

вул. Стеценка (ліквідується);

проспекту Курбаса (ліквідовано);

вул. Героїв Космосу (ліквідовано);

бул. Академіка Вернадського (ліквідовано).

В Оболонському районі: вул. Казанська (ліквідується).

В Дарницькому:

вул. Ташкенська (ліквідується);

вул. Переяслівська (ліквідується).

Також у Святошинському районі внаслідок падіння дерева було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку.