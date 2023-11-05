Через негоду в Україні зафіксовано знеструмлення у 8 областях. У Києві є травмований
Категорія
Україна
Дата публікації

Через негоду в Україні зафіксовано знеструмлення у 8 областях. У Києві є травмований

Негода

Через негоду в Україні знеструмлено майже 300 населених пунктів у 8 областях. У Києві зафіксовано підтоплення, одна людина постраждала.

Знеструмлення через негоду в Україні

ДСНС повідомляє, що в Україні внаслідок поривів вітру знеструмлено 282 населені пункти у 8 областях (Київська – 77, Чернігівська – 77, Одеська – 51, Сумська – 27, Полтавська – 21, Хмельницька – 13, Дніпропетровська – 10 та Житомирська – 6).

До відновлення залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр попередив, що в Україні на вихідних очікуються дощі і пориви вітру до 20 м/с.

Наслідки негоди в Києві

Водночас КМВА повідомляє, що у Києві очікуються несприятливі погодні умови: помірний, місцями значний дощ та пориви вітру 17-22 м/с.

Внаслідок ускладнення погодних умов сталося підтоплення в деяких районах міста.

В Святошинському районі:

  • вул. Стеценка (ліквідується);

  • проспекту Курбаса (ліквідовано);

  • вул. Героїв Космосу (ліквідовано);

  • бул. Академіка Вернадського (ліквідовано).

В Оболонському районі: вул. Казанська (ліквідується).

В Дарницькому:

  • вул. Ташкенська (ліквідується);

  • вул. Переяслівська (ліквідується).

Також у Святошинському районі внаслідок падіння дерева було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку.

Відомо про одну людина, яка отримала черепно-мозкову травму.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Києві через негоду загинула людина та є травмовані
КМДА
Негода в Києві
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Через негоду у 14 областях є проблеми зі світлом. У Києві збільшилася кількість загиблих
КМДА
Негода
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Бельгії стався потужний шторм. Загинув 5-річний український хлопчик
шторм

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм