Через негоду в Україні зафіксовано знеструмлення у 8 областях. У Києві є травмований

Через негоду в Україні знеструмлено майже 300 населених пунктів у 8 областях. У Києві зафіксовано підтоплення, одна людина постраждала.
Знеструмлення через негоду в Україні
ДСНС повідомляє, що в Україні внаслідок поривів вітру знеструмлено 282 населені пункти у 8 областях (Київська – 77, Чернігівська – 77, Одеська – 51, Сумська – 27, Полтавська – 21, Хмельницька – 13, Дніпропетровська – 10 та Житомирська – 6).
До відновлення залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр попередив, що в Україні на вихідних очікуються дощі і пориви вітру до 20 м/с.
Наслідки негоди в Києві
Водночас КМВА повідомляє, що у Києві очікуються несприятливі погодні умови: помірний, місцями значний дощ та пориви вітру 17-22 м/с.
В Святошинському районі:
вул. Стеценка (ліквідується);
проспекту Курбаса (ліквідовано);
вул. Героїв Космосу (ліквідовано);
бул. Академіка Вернадського (ліквідовано).
В Оболонському районі: вул. Казанська (ліквідується).
В Дарницькому:
вул. Ташкенська (ліквідується);
вул. Переяслівська (ліквідується).
Також у Святошинському районі внаслідок падіння дерева було пошкоджено зовнішню газову трубу в 9-ти поверховому житловому будинку.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-