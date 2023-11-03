У Бельгії стався потужний шторм. Загинув 5-річний український хлопчик

Внаслідок шторму "Сіаран" у Західній Європі загинули щонайменше 12 осіб, серед яких – п'ятирічний хлопчик з України, на нього у бельгійському Генті та ще одну трирічну дитину впали гілки дерев, коли вони перебували на майданчику.

Що відомо негоду у Бельгії

Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в (бельгійському) Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв‘язку із поліцією та соціальними службами, а також рідними, - говориться в повідомленні. Поширити

За даними бельгійських ЗМІ, на п'ятирічного хлопчика та ще одну трирічну дитину впали гілки дерев, коли вони перебували на майданчику. Згодом хлопчик помер у лікарні, водночас інша дитина зазнала легких травм.

Ще одною жертвою в Генті стала 64-річна громадянка Німеччини, на яку у парку впало зламане дерево. Разом із нею була дочка, яка отримала перелам ноги.

Шторм у Західній Європі

Основною причиною смерті людей стало падіння гілок.

У Бельгії 64-річна німецька туристка померла в парку в Генті, ще одна людина була поранена там же.

Також у Генті п'ятирічна дитина загинула через падіння зламаної гілки на дитячому майданчику. Бельгійські ЗМІ повідомляють, що це був український хлопчик.

Ще одна людина загинула у центрі Мадрида.

У Франції в Гаврі загинув водій вантажівки, а також 70-річний чоловік, який випав з балкона. Чоловік «впав насмерть після того, як його вдарили віконниці будинку після сильного вітру».

У Німеччині в гірському масиві Гарц на сході Німеччини загинула жінка через падіння дерева. Також одна людина померла в Нідерландах.