На узбережжя Одещини штормом винесло російську морську міну — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

На узбережжя Одещини штормом винесло російську морську міну — відео

Сили оборони півдня України
Узбережжя Одещини

У прибережні води Одеської області винесло морську міну. Її було виявлено на відстані близько кілометра від берега.

На Одеському узбережжі виявили російську морську міну

На узбережжя Одеської області винесло російську морську міну. Її ліквідували українські рятувальники.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України у Telegram.

У прибережні води Одеської області винесло морську міну. Її було виявлено на відстані близько кілометра від берега, – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підрозділ фахівців угруповання різнорідних Сил здійснили контрольований підрив і міна була знищена.

Нагадуємо про дотримання правил безпеки та обмежень воєнного стану. Штормова погода, притаманна цій порі, може повторювати подібні неприємні сюрпризи, – кажуть фахівці.

Ситуація в Одеській області

У серпні в Одесі офіційно відкрили пляжі для купання у Чорному морі. У місті діють шість зон для купання та оздоровлення.

Водночас прес-секретар Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що військові вважають таке рішення недоречним, оскільки узбережжя Чорного моря – це лінія оборони.

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