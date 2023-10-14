В прибрежные воды Одесской области вынесло морскую мину. Она была обнаружена на расстоянии около километра от берега.

На Одесском побережье обнаружили российскую морскую мину

На побережье Одесской области вынесло русскую морскую мину. Ее ликвидировали украинские спасатели.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

В прибрежные воды Одесской области вынесло морскую мину. Она была обнаружена на расстоянии около километра от берега, – говорится в сообщении. Поделиться

При этом отмечается, что подразделение специалистов группировки разнородных сил совершили контролируемый подрыв и мина была уничтожена.

Напоминаем о соблюдении правил безопасности и ограничений военного положения. Штормовая погода, присущая этому времени, может повторять подобные неприятные сюрпризы, – говорят специалисты. Поделиться

Ситуация в Одесской области

В августе официально открыли пляжи для купания в Черном море. В городе действуют шесть зон для купания и оздоровления.

В то же время, пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что военные считают такое решение неуместным, поскольку побережье Черного моря – это линия обороны.