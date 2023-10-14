В порты Одессы следует караван из трех судов
Категория
Украина
Дата публикации

В порты Одессы следует караван из трех судов

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Источник:  ONLINE.UA

14 октября в порты Одессы идет очередной караван в составе трех судов.

Какие суда направляются в Одессу

Как сообщает Центр транспортных стратегий, среди судов, следующих в порты Большой Одессы, есть дедвейт MAX EMPEROR – 91,8 тыс тонн, (портом назначения указан Черноморск), дедвейт GLORIA G – 74,4 тыс тонн и дедвейт JOLANDA – 180,6 тыс тонн.

В ЦТС предполагают, что JOLANDA идет под погрузку рудой.

Также добавляется, что уже 29 судов, воспользовавшихся временным коридором, объявленным Украиной, на вход в черноморские порты. На выход этот показатель составляет - 21.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор, даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет запрашивать разрешение на это.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Впоследствии в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

К слову, с момента выхода из "зернового соглашения" РФ совершила 17 массированных атак, что привело к снижению на 40% экспортного потенциала портов.

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