РФ не будет больше блокировать украинский экспорт. Разведка Британии назвала причину

Риск потерять Черноморский флот превышает желание РФ блокировать украинский экспорт Черным морем.
Кремль боится потерять Черноморский флот
Как отмечает британская разведка, после серии ударов в августе и сентябре российский Черноморский флот, скорее всего, удвоил свою оборону.
РФ перебазировала корабли и подлодки, в том числе ракетоносители, из Севастополя в Новороссийск.
Кроме того, Россия вынуждена защищаться от надводных дронов, атак беспилотников и ракетных ударов Украины. Однако Черноморский флот продолжает запускать ракеты по Украине.
Разведка считает, что оккупанты могут это делать и с восточной части Черного моря.
Украина атаковала российские корабли
СБУ совместно с Военно-морскими силами с помощью дронов "Морской малыш" с экспериментальным вооружением поразили российский носитель крылатых ракет "Буян" и корабль "Павел Державин".
"Буян" атаковали 13 октября в бухте Севастополя. А корабль "Павел Державин" - 11 октября.
Детали сделки не раскрывают.
Также 12 октября вблизи Севастополя, вероятно, был поврежден корабль "Павел Державин".
СМИ и местные телеграмм-каналы писали, что корабль мог взорваться на мини.
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