РФ більше не блокуватиме український експорт. Розвідка Британії назвала причину

Ризик втратити Чорноморський флот перевищує бажання РФ блокувати український експорт Чорним морем.
Кремль боїться втратити Чорноморський флот
Як зазначає британська розвідка, після серії ударів у серпні та вересні російський Чорноморський флот швидше за все подвоїв свою оборону.
РФ перебазувала кораблі та підводні човни, зокрема ракетоносії, із Севастополя до Новоросійська.
Крім того, Росія змушена захищатися від надводних дронів, атак безпілотників та ракетних ударів України. Однак Чорноморський флот продовжує запускати ракети по Україні.
Розвідка вважає, що окупанти можуть це робити й зі східної частини Чорного моря.
Україна атакувала російські кораблі
СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".
"Буян" атакували 13 жовтня у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.
Деталі операції не розкривають.
Також 12 жовтня поблизу Севастополя, ймовірно, був пошкоджений корабель «Павел Державин».
ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.
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