РФ більше не блокуватиме український експорт. Розвідка Британії назвала причину
Категорія
Світ
Дата публікації

РФ більше не блокуватиме український експорт. Розвідка Британії назвала причину

Флот РФ
Джерело:  Міноборони Британії

Ризик втратити Чорноморський флот перевищує бажання РФ блокувати український експорт Чорним морем.

Кремль боїться втратити Чорноморський флот

Як зазначає британська розвідка, після серії ударів у серпні та вересні російський Чорноморський флот швидше за все подвоїв свою оборону.

РФ перебазувала кораблі та підводні човни, зокрема ракетоносії, із Севастополя до Новоросійська.

Крім того, Росія змушена захищатися від надводних дронів, атак безпілотників та ракетних ударів України. Однак Чорноморський флот продовжує запускати ракети по Україні.

Розвідка вважає, що окупанти можуть це робити й зі східної частини Чорного моря.

Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відвертої атаки російськими військово-морськими силами на торгове судноплавство, швидше за все, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні, - йдеться у зведенні розвідки.

Україна атакувала російські кораблі

СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".

"Буян" атакували 13 жовтня у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.

Деталі операції не розкривають.

Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну “Алроса”, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет “Буян” повторити подвиг “Алроси” не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням “Морських малюків”.

Також 12 жовтня поблизу Севастополя, ймовірно, був пошкоджений корабель «Павел Державин».

ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Чорному морі підірвався російський корабель "Павел Державин"
Російський корабель "Павел Державин"
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У бухті Севастополя на міні підірвався російський військовий корабель — відео
Буян-М
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ та ВМС атакували ракетоносій "Буян" та корабель "Павел Державин" морськими дронами
"Морський малюк"

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм