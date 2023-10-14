РФ більше не блокуватиме український експорт. Розвідка Британії назвала причину

Кремль боїться втратити Чорноморський флот

Як зазначає британська розвідка, після серії ударів у серпні та вересні російський Чорноморський флот швидше за все подвоїв свою оборону.

РФ перебазувала кораблі та підводні човни, зокрема ракетоносії, із Севастополя до Новоросійська.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/s5qzwXhzpa — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 14, 2023

Крім того, Росія змушена захищатися від надводних дронів, атак безпілотників та ракетних ударів України. Однак Чорноморський флот продовжує запускати ракети по Україні.

Розвідка вважає, що окупанти можуть це робити й зі східної частини Чорного моря.

Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відвертої атаки російськими військово-морськими силами на торгове судноплавство, швидше за все, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні, - йдеться у зведенні розвідки. Поширити

Україна атакувала російські кораблі

СБУ спільно з Військово-морськими силами за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням вразили російський носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин".

"Буян" атакували 13 жовтня у бухті Севастополя. А корабель "Павел Державин" — 11 жовтня.

Деталі операції не розкривають.

Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну “Алроса”, який поки що зумів втекти від наших розробок. Носій крилатих ракет “Буян” повторити подвиг “Алроси” не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням “Морських малюків”. Поширити

Також 12 жовтня поблизу Севастополя, ймовірно, був пошкоджений корабель «Павел Державин».

ЗМІ та місцеві телеграм-канали писали, що корабель міг підірватися на міні.