До портів Одеси прямує караван із трьох суден

Які судна прямують до Одеси

Як повідомляє Центр транспортних стратегій, серед суден, які прямують до портів Великої Одеси, є дедвейт MAX EMPEROR – 91,8 тис тонн, (портом призначення вказаний Чорноморськ), дедвейт GLORIA G – 74,4 тис тонн і дедвейт JOLANDA – 180,6 тис тонн.

У ЦТС припускають, що JOLANDA йде під завантаження рудою.

Також додається, що вже 29 суден, що скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною, на вхід до чорноморських портів. На вихід цей показник наразі складає - 21.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Згодом в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

До слова, з моменту виходу із "зернової угоди" РФ здійснила 17 масованих атак, що призвело до зниження на 40% експортного потенціалу портів.