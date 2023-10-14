В Украине бьют тревогу из-за резкого падения экспортного потенциала портов

Неожиданный выход России из "зернового соглашения", а также регулярные массированные атаки со стороны страны-агрессорки привели к тому, что экспортный потенциал украинских портов снизился почти вдвое.

Почему резко снизился экспортный потенциал украинских портов

О критической ситуации с портами Украины рассказал вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

17 массированных атак с момента выхода РФ из Зерновой сделки, снижения на 40% экспортного потенциала портов, почти 300 тыс. тонн уничтоженного зерна – это попытка РФ углубить продовольственный кризис в тех странах, которые зависят от украинских продуктов, – рассказал Кубраков. Поделиться

Он в очередной раз обратил внимание международного сообщества на то, что страна-агрессорка непрерывно генерирует серьезные угрозы для судоходства в Черном море.

Тем не менее, наши защитники хорошо знают, как разрушить планы врага.

Какие результаты работы временного зернового коридора

На этом фоне власти удалось создать возможность для работы временного коридора для гражданских судов.

По словам Александра Кубракова, по состоянию на 14 октября уже 21 судно воспользовалось этим коридором для экспорта.

Более того, что важно понимать, еще 25 судов зашли в порты под загрузку.

Мы продолжаем работать над расширением коридора, это наша ответственность за продовольственную безопасность мира, – подчеркнул вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры. Поделиться

Как отмечает Александр Кубраков, "зерновое соглашение" дало возможность миру получить почти 33 млн тонн продовольствия. 60% получили страны Африки и Азии.

Учитывая тот факт, что потребности международного сообщества намного масштабнее, Украина могла обеспечить не менее 57 млн тонн, если бы армия РФ не мешала работе "зернового коридора".