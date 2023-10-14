В Україні б'ють на сполох через різке падіння експортного потенціалу портів
Категорія
Економіка
Дата публікації

В Україні б'ють на сполох через різке падіння експортного потенціалу портів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Олександр Кубраков, Володимир Зеленський

Неочікуваний вихід Росії з “зернової угоди”, а також регулярні масовані атаки з боку країни-агресорки призвели до того, що експортний потенціал українських портів знизився майже вдвічі.

Чому різко знизився експортний потенціал українських портів

Про критичну ситуацію з портами України розповів віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

17 масованих атак з моменту виходу РФ з Зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тис тонн знищеного зерна – це спроба РФ поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів, – розповів Кубраков.

Він вкотре звернув увагу міжнародної спільноти те, що країна-агресорка безперервно генерує серйозні загрози для судноплавства в Чорному морі.

Попри це, наші захисники добре знають, як зруйнувати плани ворога.

Які результати роботи тимчасового зернового коридору

На цьому тлі владі Україні вдалося створити можливість для роботи тимчасового коридору для цивільних суден.

За словами Олександра Кубракова, станом на 14 жовтня уже 21 судно скористалося цим коридором для експорту.

Ба більше, що важливо розуміти, ще 25 суден зайшли до портів під завантаження.

Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу, – підкреслив віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.

Як зазначає Олександр Кубраков, "зернова угода" дала можливість світу отримати майже 33 млн тонн продовольства. 60% – отримали країни Африки та Азії.

Враховуючи той факт, що потреби міжнародної спільноти набагато масштабніші, Україна могла забезпечити щонайменше 57 млн тонн, як би армія РФ не заважала роботі “зернового коридора”.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Британії попередила про новий план РФ щодо зернового коридору
корабель
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Для транзиту з України Польща збудує перший зерновий порт
Зерновий порт
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Біля узбережжя Туреччини зіткнулись український та російський кораблі із зерном
Аварія російського і українського кораблів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм