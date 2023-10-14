В Україні б'ють на сполох через різке падіння експортного потенціалу портів

Неочікуваний вихід Росії з “зернової угоди”, а також регулярні масовані атаки з боку країни-агресорки призвели до того, що експортний потенціал українських портів знизився майже вдвічі.

Чому різко знизився експортний потенціал українських портів

Про критичну ситуацію з портами України розповів віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

17 масованих атак з моменту виходу РФ з Зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тис тонн знищеного зерна – це спроба РФ поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів, – розповів Кубраков. Поширити

Він вкотре звернув увагу міжнародної спільноти те, що країна-агресорка безперервно генерує серйозні загрози для судноплавства в Чорному морі.

Попри це, наші захисники добре знають, як зруйнувати плани ворога.

Які результати роботи тимчасового зернового коридору

На цьому тлі владі Україні вдалося створити можливість для роботи тимчасового коридору для цивільних суден.

За словами Олександра Кубракова, станом на 14 жовтня уже 21 судно скористалося цим коридором для експорту.

Ба більше, що важливо розуміти, ще 25 суден зайшли до портів під завантаження.

Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу, – підкреслив віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури. Поширити

Як зазначає Олександр Кубраков, "зернова угода" дала можливість світу отримати майже 33 млн тонн продовольства. 60% – отримали країни Африки та Азії.

Враховуючи той факт, що потреби міжнародної спільноти набагато масштабніші, Україна могла забезпечити щонайменше 57 млн тонн, як би армія РФ не заважала роботі “зернового коридора”.