Для транзиту з України Польща збудує перший зерновий порт

Польща має намір побудувати у Гданську перший зерновий порт. Це покращить транзит зерна з України.

Польща будує перший зерновий порт

Польща побудує у Гданську перший зерновий порт, який використовуватимуть у тому числі для покращення транзиту зерна з України.

Про це повідомив на зустрічі з виборцями в місті Пшисуха міністр сільського господарства і розвитку села Роберт Телус.

Згідно з повідомленням, державна агропродовольча інвестиційна компанія RSSI підписала із портом Гданська угоду для реалізації проєкту.

За словами Телуса, зерновий порт покращить перевезення зерна, зокрема з України.

Створення подальших коридорів солідарності, які дозволять транспортувати українське зерно морем, є дуже важливим, – сказав він, додавши, що відсутність поставок сільгосппродукції в країни Африки вигідна Володимиру Путіну. Поширити

Польща хоче передати контроль над експортом українського зерна

Відповідну пропозицію очільник Мінсільгоспу Польщі Роберт Телус запропонував під час переговорів між Польщею та Україною.

Він також запропонував укласти угоду, яка гарантує непостачання українського зерна на польський ринок до кінця року. Контроль над транспортуванням зерна до німецьких і литовських портів переходить, відповідно, до Німеччини та Литви.

Телус також заявив, що українська сторона добре зустріла ці пропозиції.

За словами заступника глави Мінекономіки, торгового представника України Тараса Качки, Україна готова відкликати позови до СОТ проти трьох країн ЄС за умови розблокування експорту українського зерна і недопущення подібного блокування у майбутньому.

Позови будуть відкликані після отримання Україною відповідних гарантій.

Це питання буде розглядатися, думаю, останнім. На сьогоднішній день важливо запустити цей механізм погодження і верифікації з партнерами, тому що цю позицію нам погодив фактично Європейський союз, погодили інші держави-члени. Ми вважаємо, що це прийнятний механізм, - зазначає Качка. Поширити

Він додав, що позови в СОТ, "як ми бачимо з реакції наших партнерів, то був абсолютно слушний і правильний крок", тому що він чітко окреслив природу обурення України.

Відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань та експорту українського зерна.