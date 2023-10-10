Для транзита из Украины Польша построит первый зерновой порт
Категория
Мир
Дата публикации

Для транзита из Украины Польша построит первый зерновой порт

Зерновой порт
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Источник:  Polskie Radio 24

Польша намерена построить в Гданьске первый зерновой порт. Это улучшит транзит зерна из Украины.

Польша строит первый зерновой порт

Польша построит в Гданьске первый зерновой порт, который будет использоваться в том числе для улучшения транзита зерна из Украины.

Об этом сообщил на встрече с избирателями в городе Пшисуха министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус.

Согласно сообщению, государственная агропродовольственная инвестиционная компания RSSI подписала с портом Гданьское соглашение для реализации проекта.

По словам Телуса, зерновой порт улучшит перевозку зерна, в частности из Украины.

Создание дальнейших коридоров солидарности, которые позволят транспортировать украинское зерно по морю, очень важно, – сказал он, добавив, что отсутствие поставок сельхозпродукции в страны Африки выгодно Владимиру Путину.

Польша хочет передать контроль над экспортом украинского зерна

Соответствующее предложение глава Минсельхоза Польши Роберт Телус предложил на переговорах между Польшей и Украиной.

Он также предложил заключить соглашение, гарантирующее неснабжение украинского зерна на польский рынок до конца года. Контроль над транспортировкой зерна в немецкие и литовские порты переходит, соответственно, в Германию и Литву.

Телус также заявил, что украинская сторона хорошо встретила эти предложения.

По словам заместителя главы Минэкономики, торгового представителя Украины Тараса Качки, Украина готова отозвать иски в ВТО против трех стран ЕС при условии разблокирования экспорта украинского зерна и недопущения подобной блокировки в будущем.

Иски будут отозваны после получения Украиной соответствующих гарантий.

Этот вопрос будет рассматриваться, думаю, последним. На сегодняшний день важно запустить этот механизм согласования и верификации с партнерами, потому что эту позицию нам согласовал фактически Европейский союз, согласовали другие государства-члены. Мы считаем, что это приемлемый механизм, – отмечает Утка.

Он добавил, что иски в ВТО, "как мы видим по реакции наших партнеров, это был абсолютно правильный и правильный шаг", потому что он четко очертил природу возмущения Украины.

Отношения Украины и Польши переживают кризисный момент из-за разногласий по торговым вопросам и экспорту украинского зерна.

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