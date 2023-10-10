Для транзита из Украины Польша построит первый зерновой порт

Польша намерена построить в Гданьске первый зерновой порт. Это улучшит транзит зерна из Украины.
Польша строит первый зерновой порт
Польша построит в Гданьске первый зерновой порт, который будет использоваться в том числе для улучшения транзита зерна из Украины.
Об этом сообщил на встрече с избирателями в городе Пшисуха министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телус.
Согласно сообщению, государственная агропродовольственная инвестиционная компания RSSI подписала с портом Гданьское соглашение для реализации проекта.
По словам Телуса, зерновой порт улучшит перевозку зерна, в частности из Украины.
Польша хочет передать контроль над экспортом украинского зерна
Соответствующее предложение глава Минсельхоза Польши Роберт Телус предложил на переговорах между Польшей и Украиной.
Он также предложил заключить соглашение, гарантирующее неснабжение украинского зерна на польский рынок до конца года. Контроль над транспортировкой зерна в немецкие и литовские порты переходит, соответственно, в Германию и Литву.
Телус также заявил, что украинская сторона хорошо встретила эти предложения.
По словам заместителя главы Минэкономики, торгового представителя Украины Тараса Качки, Украина готова отозвать иски в ВТО против трех стран ЕС при условии разблокирования экспорта украинского зерна и недопущения подобной блокировки в будущем.
Иски будут отозваны после получения Украиной соответствующих гарантий.
Он добавил, что иски в ВТО, "как мы видим по реакции наших партнеров, это был абсолютно правильный и правильный шаг", потому что он четко очертил природу возмущения Украины.
Отношения Украины и Польши переживают кризисный момент из-за разногласий по торговым вопросам и экспорту украинского зерна.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-