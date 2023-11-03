В Бельгии произошел мощный шторм. Погиб 5-летний украинский мальчик

В результате шторма "Сиаран" в Западной Европе погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых - пятилетний мальчик из Украины, на него в бельгийском Генте и еще одного трехлетнего ребенка упали ветки деревьев, когда они находились на площадке.
Что известно непогоду в Бельгии
По данным бельгийских СМИ, на пятилетнего мальчика и еще одного трехлетнего ребенка упали ветки деревьев, когда они находились на площадке. Впоследствии мальчик умер в больнице, в то же время другой ребенок получил легкие травмы.
Еще одной жертвой в Генте стала 64-летняя гражданка Германии, на которую в парке упало сломанное дерево. Вместе с ней была дочь, получившая перелом ноги.
Шторм в Западной Европе
Основной причиной смерти людей стало падение ветвей.
В Бельгии 64-летняя немецкая туристка скончалась в парке в Генте, еще один человек был ранен там же.
Также в Генте пятилетний ребенок погиб из-за падения сломанной ветви на детской площадке. Бельгийские СМИ сообщают, что это был украинский мальчик.
Еще один человек погиб в центре Мадрида.
Во Франции в Гавре погиб водитель грузовика, а также 70-летний мужчина, выпавший с балкона. Муж «упал насмерть после того, как его ударили ставни дома после сильного ветра».
В Германии в горном массиве Гарц на востоке Германии погибла женщина из-за падения дерева. Также один человек скончался в Нидерландах.
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