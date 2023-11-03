В Бельгии произошел мощный шторм. Погиб 5-летний украинский мальчик

В результате шторма "Сиаран" в Западной Европе погибли по меньшей мере 12 человек, среди которых - пятилетний мальчик из Украины, на него в бельгийском Генте и еще одного трехлетнего ребенка упали ветки деревьев, когда они находились на площадке.

Что известно непогоду в Бельгии

Можем подтвердить гибель украинского мальчика в (бельгийском) Генте в результате несчастного случая. Сочувствуем родителям. Наше посольство в Бельгии в связи с полицией и социальными службами, а также родными, говорится в сообщении. Поделиться

По данным бельгийских СМИ, на пятилетнего мальчика и еще одного трехлетнего ребенка упали ветки деревьев, когда они находились на площадке. Впоследствии мальчик умер в больнице, в то же время другой ребенок получил легкие травмы.

Еще одной жертвой в Генте стала 64-летняя гражданка Германии, на которую в парке упало сломанное дерево. Вместе с ней была дочь, получившая перелом ноги.

Шторм в Западной Европе

Основной причиной смерти людей стало падение ветвей.

В Бельгии 64-летняя немецкая туристка скончалась в парке в Генте, еще один человек был ранен там же.

Также в Генте пятилетний ребенок погиб из-за падения сломанной ветви на детской площадке. Бельгийские СМИ сообщают, что это был украинский мальчик.

Еще один человек погиб в центре Мадрида.

Во Франции в Гавре погиб водитель грузовика, а также 70-летний мужчина, выпавший с балкона. Муж «упал насмерть после того, как его ударили ставни дома после сильного ветра».

В Германии в горном массиве Гарц на востоке Германии погибла женщина из-за падения дерева. Также один человек скончался в Нидерландах.