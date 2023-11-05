Из-за непогоды в Украине зафиксировано обесточивание в 8 областях. В Киеве есть травмированный

Из-за непогоды в Украине обесточены почти 300 населенных пунктов в 8 областях. В Киеве зафиксировано подтопление, один человек пострадал.

Обесточение из-за непогоды в Украине

ГСЧС сообщает, что в Украине в результате порывов ветра обесточены 282 населенных пункта в 8 областях (Киевская – 77, Черниговская – 77, Одесская – 51, Сумская – 27, Полтавская – 21, Хмельницкая – 13, Днепропетровская – 10 и Житомирская – 6).

К восстановлению привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что ранее Укргидрометцентр предупредил, что в Украине в выходные ожидаются дожди и порывы ветра до 20 м/с.

Последствия непогоды в Киеве

В то же время, КГВА сообщает, что в Киеве ожидаются неблагоприятные погодные условия: умеренный, местами значительный дождь и порывы ветра 17-22 м/с.

В результате усложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города. Поделиться

В Святошинском районе:

ул. Стеценко (ликвидируется);

проспекта Курбаса (ликвидировано);

ул. Героев Космоса (ликвидировано);

бул. Академика Вернадского (ликвидировано).

В Оболонском районе: ул. Казанская (ликвидируется).

В Дарницком:

ул. Ташкенская (ликвидируется);

ул. Переясловская (ликвидируется).

Также в Святошинском районе в результате падения дерева была повреждена наружная газовая труба в 9-ти этажном жилом доме.