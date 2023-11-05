Из-за непогоды в Украине зафиксировано обесточивание в 8 областях. В Киеве есть травмированный
Категория
Украина
Дата публикации

Из-за непогоды в Украине зафиксировано обесточивание в 8 областях. В Киеве есть травмированный

Непогода
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Из-за непогоды в Украине обесточены почти 300 населенных пунктов в 8 областях. В Киеве зафиксировано подтопление, один человек пострадал.

Обесточение из-за непогоды в Украине

ГСЧС сообщает, что в Украине в результате порывов ветра обесточены 282 населенных пункта в 8 областях (Киевская – 77, Черниговская – 77, Одесская – 51, Сумская – 27, Полтавская – 21, Хмельницкая – 13, Днепропетровская – 10 и Житомирская – 6).

К восстановлению привлечены бригады облэнерго.

Напомним, что ранее Укргидрометцентр предупредил, что в Украине в выходные ожидаются дожди и порывы ветра до 20 м/с.

Последствия непогоды в Киеве

В то же время, КГВА сообщает, что в Киеве ожидаются неблагоприятные погодные условия: умеренный, местами значительный дождь и порывы ветра 17-22 м/с.

В результате усложнения погодных условий произошло подтопление в некоторых районах города.

В Святошинском районе:

  • ул. Стеценко (ликвидируется);

  • проспекта Курбаса (ликвидировано);

  • ул. Героев Космоса (ликвидировано);

  • бул. Академика Вернадского (ликвидировано).

В Оболонском районе: ул. Казанская (ликвидируется).

В Дарницком:

  • ул. Ташкенская (ликвидируется);

  • ул. Переясловская (ликвидируется).

Также в Святошинском районе в результате падения дерева была повреждена наружная газовая труба в 9-ти этажном жилом доме.

Известно об одном человеке, который получил черепно-мозговую травму.

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