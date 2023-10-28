Из-за непогоды в 14 областях есть проблемы со светом. В Киеве увеличилось количество погибших

28 октября в Киеве в результате непогоды погибли двое мужчин, 7 киевлян получили травмы. В 14 областях зафиксированы проблемы с электроснабжением.

Последствия непогоды в Киеве

КГГА сообщает о двух погибших в результате непогоды мужчин: 65 и 35 лет.

7 жителей Киева получили травмы и переломы. Пятерых медики госпитализировали в больницы столицы. Двое оказали помощь на месте. Поделиться

Зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев.

КМВА сообщает о повреждениях:

одного жилого дома;

трех киосков;

четырех авто.

Зафиксировано 8 случаев падения деревьев на проезжую часть. Одно дерево упало на трамвайные пути. Также зафиксировано падение баннера. Поделиться

По прогнозам, непогода продлится до конца суток. Людей призывают не выходить на улицу без необходимости.

Проблемы с электроснабжением из-за непогоды

Минэнерго сообщает , что из-за погодных условий свет исчезал в 1045 населенных пунктах в 14 областях – Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской.

В общей сложности без света оставались 306 тысяч потребителей. Большинство из них – в Хмельницкой области, где обесточены 400 населенных пунктов.