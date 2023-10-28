Из-за непогоды в 14 областях есть проблемы со светом. В Киеве увеличилось количество погибших

28 октября в Киеве в результате непогоды погибли двое мужчин, 7 киевлян получили травмы. В 14 областях зафиксированы проблемы с электроснабжением.
Последствия непогоды в Киеве
КГГА сообщает о двух погибших в результате непогоды мужчин: 65 и 35 лет.
Зафиксированы факты падения или повреждения более 250 деревьев.
КМВА сообщает о повреждениях:
одного жилого дома;
трех киосков;
четырех авто.
По прогнозам, непогода продлится до конца суток. Людей призывают не выходить на улицу без необходимости.
Проблемы с электроснабжением из-за непогоды
Минэнерго сообщает , что из-за погодных условий свет исчезал в 1045 населенных пунктах в 14 областях – Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской.
В общей сложности без света оставались 306 тысяч потребителей. Большинство из них – в Хмельницкой области, где обесточены 400 населенных пунктов.
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