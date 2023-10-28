Через негоду у 14 областях є проблеми зі світлом. У Києві збільшилася кількість загиблих

28 жовтня у Києві внаслідок негоди загинуло двоє чоловіків, 7 киян отримало травми. У 14 областях зафіксовано проблеми з електропостачанням.
Наслідки негоди у Києві
КМДА повідомляє про двох загиблих внаслідок негоди чоловіків: 65 і 35 років.
Зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев.
КМВА повідомляє про пошкодження:
одного житлового будинку;
трьох кіосків;
чотирьох авто.
За прогнозами, негода триватиме до кінця доби. Людей закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби.
Проблеми з електропостачанням через негоду
Міненерго повідомляє, що через погодні умови світло зникало в 1045 населених пунктах у 14 областях – Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській.
Загалом без світла залишалися 306 тисяч споживачів. Більшість із них – на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів.
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