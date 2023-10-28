Через негоду у 14 областях є проблеми зі світлом. У Києві збільшилася кількість загиблих

28 жовтня у Києві внаслідок негоди загинуло двоє чоловіків, 7 киян отримало травми. У 14 областях зафіксовано проблеми з електропостачанням.

Наслідки негоди у Києві

КМДА повідомляє про двох загиблих внаслідок негоди чоловіків: 65 і 35 років.

7 мешканців Києва отримали травми й переломи. Пʼятьох медики госпіталізували в лікарні столиці. Двом надали допомогу на місці. Поширити

Зафіксовані факти падіння чи пошкодження понад 250 дерев.

КМВА повідомляє про пошкодження:

одного житлового будинку;

трьох кіосків;

чотирьох авто.

Зафіксовано 8 випадків падіння дерев на проїжджу частину. Одне дерево впало на трамвайні колії. Також зафіксоване падіння банеру. Поширити

За прогнозами, негода триватиме до кінця доби. Людей закликають не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Проблеми з електропостачанням через негоду

Міненерго повідомляє, що через погодні умови світло зникало в 1045 населених пунктах у 14 областях – Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській.

Загалом без світла залишалися 306 тисяч споживачів. Більшість із них – на Хмельниччині, де знеструмлено 400 населених пунктів.