Ховаємося від вітру. Синоптикиня дала прогноз погоди на вихідні

28 жовтня в Україні практично усюди очікуються дощі та сильні пориви вітру, проте вже 29 жовтня розпочнеться суха погода з сонцем та теплом.

Погода в Києві та Україні 28 жовтня

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що 28-го жовтня у нічні та ранкові години пройдуть дощі в більшості областей України, а вдень переважно незначні опади затримаються у північних областях та подекуди в західній частині.

На решті території - центр, схід, південь - опадів не передбачається.

Також, у суботу, 28-го жовтня, в більшості областей України очікується сильний вітер, до 17-22 метрів за секунду, часом і сильніший, до 25 метрів за секунду.

Дуже будьте обережними завтра під старими деревами, дахами будинків, білбордами, закріпіть на відкритих балконах та терасах нестійкі предмети! Поширити

У Києві також сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 20 метрів за секунду і більше. Температура повітря близько +14 градусів.

Прогноз погоди на 29 жовтня

29 жовтня усюди в Україні очікується суха сонячна погода, із високою температурою повітря +14+19 градусів, на півдні - +20+24 градуси, на північному сході - +10+13 градусів.

Така ж чудова погода очікується у понеділок-вівторок - сонячно (якщо тумани не завадять) та з температурою повітря +15+20 градусів, на півдні до +24 градусів. Поширити

У Києві 29 жовтня стихне вітер, температура підніметься до +14+16 градусів. У понеділок-вівторок можливо до +20 градусів.