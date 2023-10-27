Місячне затемнення 28 жовтня. Коли та як можна буде побачити

28 жовтня материкова частина Європи, включно з Україною, зможе спостерігати за частковим місячним затемненням.

Коли можна буде побачити місячне затемнення

28 жовтня європейські спостерігачі побачать часткове місячне затемнення, на якому буде видно частину Місяця з темною тінню від Землі.

Це буде невелике часткове місячне затемнення, лише відносно вузька частина Місяця буде затемнена Землею, що пройде над його поверхнею.

Тривалість затемнення - 4 год 25 хв. Його початок - 21:01 за київським часом, а закінчиться воно о 01:26 29 жовтня.

Піку місячне затемнення досягне о 23:14 за київським часом.

Для тих, хто стежить за затемненнями у Європі, місячне затемнення стане бажаним видовищем, оскільки цього року на материковій Європі не було видно інших затемнень.

Гібридне сонячне затемнення 20 квітня було видно лише навколо Індонезії та Австралії.

Нещодавнє часткове сонячне затемнення 14 жовтня було обмежено для спостерігачів у Північній та Південній Америці.

Часткове місячне затемнення 28 жовтня також можна буде побачити на більшій частині Африки, Близького Сходу та Азії, у східній Америці під час сходу Місяця та в західній Австралії під час заходу Місяця.

Що таке місячне затемнення

Місячне затемнення відбувається, коли Земля проходить між Сонцем і Місяцем, блокуючи сонячне світло, що проходить до поверхні Місяця.

Це викликає потемніння та зміну кольору на поверхні Місяця.

Будь-яке сонячне світло, яке проходить повз Землю і потрапляє на поверхню Місяця, заломлюється атмосферою нашої планети.

Саме це спричиняє іржаво-червоний колір, який можна побачити під час повного місячного затемнення.

Під час повного місячного затемнення весь Місяць буде виглядати червоним, але під час часткового затемнення червоною буде лише його частина.