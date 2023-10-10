Вогняне кільце. У жовтні відбудеться рідкісне сонячне затемнення — коли та де можна побачити
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Вогняне кільце. У жовтні відбудеться рідкісне сонячне затемнення — коли та де можна побачити

Сонячне затемнення
Джерело:  Space

У  жовтні відбудеться одне з найрідкісніших сонячних затемнень — кільцеподібне сонячне затемнення, коли Місяць не повністю закриває собою Сонце.

Де і коли буде сонячне затемнення

Сонячне затемнення 134 сарос відбудеться у суботу, 14 жовтня.

Кільцеподібне затемнення в суботу відбуватиметься, коли видимий діаметр Місяця менший за діаметр Сонця. Він блокує величезну зону сонячного світла. Тому Сонце схоже на обручку.

Максимальну фазу можна побачити з території США. Також її побачать мешканці Центральної Америки, Колумбії та Бразилії.

Це затемнення за часом буде лише кілька хвилин. Але в Нікарагуа і Коста-Ріці можна спостерігати затемнення понад 5 хвилин. Під час самого затемнення, коли Сонце буде схожим на чорну кулю, Місяць закриє до 90% площі нашого світила.

Українці зможуть спостерігати затемнення лише онлайн. Трансляція онлайн розпочнеться 14 жовтня о 18:30.

Трансляцію також проводитимуть у Національному управлінні з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

Востаннє кільцеве сонячне затемнення було два роки тому - 10 червня 2021 року.

Як сонячне затемнення вплине на людей

Немає наукових доказів того, що сонячне затемнення якось по-особливому впливає на людину. Але на це явище можуть відреагувати чутливі і метеозалежні люди.

Сонячне затемнення може збільшити ризик серцево-судинних захворювань і сприяти підвищенню напруженості та конфліктів у міжособистих відносинах і суспільстві. У дітей під час сонячного затемнення може виникнути безсоння та загострення страхів. У дорослих людей, які зайняті щоденними справами, може виникнути поганий настрій, втома або дратівливість.

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